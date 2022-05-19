У формі підкови. У Британії знайшли величезне кам'яне коло епохи неоліту (фото)

На думку вчених, загадкове коло могли використовувати для зборів та ритуалів.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Корнуоллі вчені виявили доісторичне кам'яне коло в Кастільї-Хендж, пише ITW News.

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Добровольці очистили стародавнє ритуальне місце від папороті та чагарнику, щоб група експертів змогла нанести кам'яне коло на карту, використовуючи сучасні методи зйомки. Вони виявили щонайменше 7 рівномірно розташованих ям, що утворюють форму кривої підкови.

Що примітно, це друге таке коло в Корнуоллі. Кастілья-Хендж є насипом круглої або овальної форми з ровом по внутрішньому краю, побудований в період неоліту між 3000 і 2500 роками до н.е.

[ + – ] Виявлене вченими ритуальне місце у формі підкови

Дослідники вважають, що ями в Кастільї, можливо, колись утворювали повне кільце і їх могли використовувати для зборів та ритуалів. Також експерти мають докази того, що в середні віки Кастільї-Хендж використовували як театр, а під час громадянської війни в Англії як вогневу точку.

"Дослідження в Кастільї-Хенджі дали нам краще розуміння складності цього місця та його важливості для історії Корнуолла протягом тисячоліть. Це допоможе нам прийняти рішення про те, як керувати пам'ятником і представляти його, щоб ним могли насолоджуватися майбутні покоління", — розповіли вчені.

Кастільї-Хендж внесений до Реєстру, який перебуває під загрозою спадщини, тому що через його розташування за ним важко доглядати, і в результаті земляні вали та внутрішня частина сильно заросли папороттю.

Нагадаємо, що раніше археологи змогли з'ясувати, що раніше було на місці Стоунхенджу. Як виявилося, історична пам'ятка не була зовсім пустельною, ще до появи першого каміння на його території знаходилися тисячі доісторичних ям.