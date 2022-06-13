Собрали как пазл: ученые нашли редкий меч викингов (фото)

Известно, что декор рукояти меча включает элементы типичного звериного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра.

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В прошлом году кладоискатель-любитель из Норвегии сделал небольшое, но важное открытие. Ну, по крайней мере, наполовину открытие: маленький кусок металла, не имеющий очевидного применения, который он нашел на ферме на западном побережье Норвегии, пишет IFLS.

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Затем, совсем недавно, раскрылась остальная часть загадки. Другой энтузиаст-любитель наткнулся на еще одну археологическую находку: массивный, богато украшенный меч.

Как оказалось, обе находки были частями одного и того же артефакта.

"Мы собрали этот D-образный меч, как пазл. Он является одним из самых богато украшенных и самых тяжелых типов мечей эпохи викингов", — отметила археолог Энн Занетт Глорстад из Университета Осло в Норвегии.

[ + – ] Пока что специалистам удалось восстановить только рукоять, но и этого достаточно, чтобы ощутить огромную работу, проделанную при создании меча

Пока что специалистам удалось восстановить только рукоять, но и этого достаточно, чтобы ощутить огромную работу, проделанную при создании меча.

"Рассмотреть все детали на данный момент трудно. Однако декор рукояти включает элементы типичного звериного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра с так называемой ювелирной техникой ниелло — смесь сульфидов серебра, свинца и меди, с помощью которой украшают изделия из металлов, главным образом из серебра", — рассказали исследователи.

Возраст меча составляет около 1200 лет и объединяет около 20 подобных артефактов, которые были найдены в Норвегии, хотя многие из них были импортированы. Несмотря на то, что меч викингов обнаружили на одной из древних родин викингов, он попал сюда с довольно далекого мест — из Франкского государства или Англии.

Подобные мечи были найдены по всей Европе, так, например, один из недавних образцов обнаружили в гробнице IX века на шотландском острове Эгг.

[ + – ] Декор рукояти включает элементы типичного звериного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра

"Это означает, что открытие представляет большой интерес и для специалистов из других частей Европы. Как только меч будет должным образом сохранен, университет свяжется с зарубежными исследователями, чтобы внести больше ясности в находку", — подчеркнула Глорстад.

На данный момент происхождение меча остается загадкой, хотя у экспертов есть несколько предположений. Большой, богато украшенный меч из относительно далекой страны было бы трудно достать, не имея достаточно высокого социального статуса, так что, очевидно, владелец был богатым и важным человеком.

Кроме того, меч был обнаружен совсем рядом с могилой богатой женщины викингов — "королевы Гаузель".

"Мы знали, что этот район имеет особое значение, но то, что мы тут нашли, было очень неожиданно" — заключили ученые.

Напомним, что недавно эксперты обнаружили другой не менее интересный артефакт. Так, в Великобритании они наткнулись на римский кулон в виде фаллоса. Ученые ранее уже находили кулоны в виде пенисов, но они были сделаны из бронзы, а эта находка изготовлена из серебра.