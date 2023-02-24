"Он превзошел все наши ожидания". Исследователи впервые покажут найденный щит железного века

Щит железного века впервые выставят на всеобщее обозрение после того, как его нашли в Восточном Йоркшире в 2016 году.

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Щит обнаружили в погребении человека высокого статуса вместе со скелетами лошадей и остатками колесницы на территории жилого комплекса в Поклингтоне. Считается, что некоторые части захоронения датируются примерно 800 годом до н.э., пишет BBC News.

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Кроме выставки щита там состоится официальная презентация новой книги, посвященной находкам.

[ + – ] В том же захоронении, что и щит, нашли скелеты лошадей и колесницу Фото: DAVID WILSON HOMES

Археолог Паула Вейр рассказала, что бронзовый щит был найден в огромной могиле, где находился скелет мужчины. По всей вероятности, он имел высокий статус и жил между 220 и 300 годами до нашей эры.

Мужчину, которого похоронили вместе с двумя лошадьми и колесницей, положили на щит согласно сложному ритуалу железного века.

"Мы даже не представляли, насколько удивительным был щит, пока не прошло 18 месяцев после периода консервации — он превзошел все наши ожидания", — добавила исследовательница.

После показа на презентации книги в четверг щит временно будет выставлен в Музее Малтона в апреле.

Ранее Фокус писал о редком мече викингов, который собирали, как пазл. Известно, что декор рукояти меча включает в себя элементы типичного звериного стиля позднего железного возраста, а также геометрические фигуры из серебра.