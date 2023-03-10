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Технології та наука

"Золотий вік" Китаю. Дослідники виявили поховання та скарби могутньої династії Тан

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Фото: Википедия | Імператор Тайцзун (626—649 роки) і посол Тибету при його дворі, мініатюра 641 р. н.е. Яна Лібеня (600—673)

Період правління династії Тан характеризується успішними завойовницькими війнами та бурхливим розвитком економіки й культури. Саме з Танської держави починається "золотий вік" в історії Китаю.

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Археологи з Інституту археології провінції Шансі зробили неймовірне відкриття. Вони виявили поховання часів династії Тан у Китаї, а саме в місті Датун. Під час будівельних робіт вдалося знайти 58 могил, що належать середньому та пізньому періоду Танської держави. Про це розповідає HeritageDaily.

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Династія Тан — імператорська династія Китаю, яка правила з 618 по 907 рік нашої ери, з періодом міжцарів'я між 690 і 705 роками. Вона наступниця династії Суй та попередниця періоду П'яти династій і десяти держав. Заснував її Лі Юань, який відомий своїми реформами та жорстким контролем за торгівлею. Окрім цього, він відкрив державні комори й цим подолав голод, а також скасував податкову заборгованість за минулі роки й обмежив терміни державної панщини, звільнив селян, проданих у рабство.

династія тан, історія, археологія, знахідки, китай, розкопки китай Fullscreen
Археологи виявили невеликі і середні гробниці, схожі на шахти, прямокутних, трапецевидних, або ж неправильних форм, де лежала труна покійного
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Археологи виявили невеликі і середні гробниці, схожі на шахти, прямокутних, трапецевидних, або ж неправильних форм, де лежала труна покійного.

У двох гробницях також знайшли кам'яні надгробки, датовані 795 і 810 роками нашої ери. Їх прикрашали різьблення з дванадцятьма символами китайського зодіаку.

Завдяки розкопкам дослідники отримали понад 300 артефактів, серед яких зокрема горщики у формі трапеції, численні бронзові дзеркала, а також кілька глечиків, горщиків і мисок з жовтої та білої глини, частина з яких випалені.

На жаль, вплив часу відбився на дзеркалах, тож вони втратили свій колір. Однак здебільшого вони круглої форми, деякі ж схожі на квіти.

Хоу Сяоган з Інституту археології провінції Шаньсі сказав: "Це найбільша кількість гробниць епохи Тан, розкопаних у Датуні. Вона дозволяє з точністю визначити вік та ділиться важливою інформацією, за якою можна зрозуміти політику, економіку, культуру і похоронні звичаї Юньчжоу за часів династії Тан. Ба більше, надгробки рясніють надписами і мають високу історичну цінність, що зі свого боку є надзвичайно цінним для вивчення місцевих чиновників часів династії Тан і системи Ченгліфан в Юньчжоу".

Раніше Фокус писав про забуте поховання, повне таємниць. Дослідники вивчають останки двох англосаксів, знайдених понад століття тому.

Також ми розповідали про дивне поховання жінки. Її знайшли обличчям донизу і з діркою від цвяха в черепі.