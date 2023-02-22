Обличчям донизу і з діркою від цвяха в черепі: дослідники виявили дивне поховання жінки

Дивне поховання обличчям донизу молодої жінки, якій, ймовірно, вбили цвях у череп приблизно в той час, коли вона померла на Сардинії понад 2 000 років тому, може бути проявом давніх вірувань про епілепсію.

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Поховання обличчям донизу може свідчити про те, що людина страждала на певну хворобу, а незвичайний отвір у формі цвяха в черепі жінки може бути результатом використання ліків, які мали запобігти поширенню епілепсії серед інших людей — згідно з тогочасними медичними уявленнями.

Зараз відомо, що епілепсія — це захворювання мозку, яке не передається іншим людям. Однак тоді, коли померла жінка, вважалося, що хвороба, яка її вбила, може стати проблемою для всієї громади, пише Live Science.

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[ + – ] Гробниця є однією з понад 120 пунічних гробниць у некрополі Монте-Луна на півдні Сардинії, який створений після шостого століття до нашої ери і використовувався до другого століття до нашої ери Фото: R. Paba

Незвичайне поховання знайшли в гробниці в некрополі Монте-Луна, на пагорбі, розташованому приблизно за 30 кілометрів на північ від Кальярі в південній частині Сардинії. Вперше місце поховання використали пунійці після шостого століття до нашої ери і продовжували використовувати його до другого століття до нашої ери.

[ + – ] Останнє дослідження виявило сліди травми голови жінки тупим предметом, або ж від падіння, а також квадратний отвір, який, ймовірно, зробили старовинним цвяхом Фото: R. Paba

Некрополь Монте-Луна розкопали у 1970-х роках, а останнє дослідження ґрунтується на фотографіях гробниці та новому вивченні скелета жінки.

Глиняний посуд у гробниці дозволяє припустити, що її поховали в останньому десятилітті третього століття до н.е. або в перших десятиліттях другого століття до н.е. — тоді, коли Сардинія, яка протягом сотень років була центром пунічної або фінікійської культури, перейшла під владу Риму після закінчення Першої Пунічної війни проти Карфагена (тривала з 264 до 241 року до н.е.).

Новий аналіз скелета молодої жінки — на основі її тазу, зубів та інших кісток — підтвердив попередню оцінку, що їй було від 18 до 22 років на момент смерті.

Окрім цього, вона отримала травму черепа незадовго до або приблизно в той час, коли померла. Археологи знайшли докази двох типів травм: травми від тупого предмета, які могли з'явитися через випадкове падіння — можливо, під час епілептичного нападу — і травми від гострого предмета у вигляді квадратного отвору в черепі, що відповідає удару давньоримським цвяхом. Такі цвяхи знайшли на кількох археологічних розкопках на Сардинії.

Дослідники вважають, що травму від гострого цвяха могли нанести після смерті жінки, щоб запобігти ймовірному "зараженню" її епілепсії.

[ + – ] Дослідники вважають, що травму від гострого цвяха могли нанести після смерті жінки, щоб запобігти ймовірному "зараженню" її епілепсії Фото: G. Lai

Медичні вірування на стародавній Сардинії

Таке лікування могло ґрунтуватися на грецькому повір'ї про те, що певні хвороби спричиняють "міазми" ("скверна") — погане повітря, яке було поширене в Середземномор'ї в той час.

Цей же засіб описав у першому столітті нашої ери римський полководець і природознавець Гай Пліній Секунд — відомим як Пліній Старший — який рекомендував прибивати частини тіла після смерті від епілептичних припадків, щоб запобігти поширенню хвороби.

Ця практика прибивання черепа і, можливо, незвичне поховання жінки обличчям донизу пояснюється впровадженням нових римських ідей, які перебували під сильним впливом давньогрецьких, у сільській місцевості Сардинії.

[ + – ] Могилу розкопали в 1970-х роках, і останнє дослідження базується на фотографіях і новому аналізі кісток, які вона містила, зокрема, черепа молодої жінки Фото: R. Paba

Однак Пітер ван Доммелен, археолог з Браунського університету, який не брав участі в дослідженні, каже, що культура Сардинії залишилася повністю пунічною, попри римське панування.

"З культурного погляду, особливо в сільській місцевості, як тут, острів залишається пунічним, — сказав він. — Немає жодних підстав шукати в римському світі спорідненості — те, що люди робили, було повністю підпорядковане пунічним традиціям".

Раніше Фокус писав про ще одне незвичайне поховання: археологи знайшли тіло жінки у позі ембріона.