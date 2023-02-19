Незвичне поховання: археологи знайшли тіло жінки у позі ембріона

У 15 столітті в Англії жінка, на ім'я леді Ізабель Герман, зачинилася в кімнаті церкви Всіх Святих поблизу Йорка. Протягом 28 років вона жила в релігійному усамітненні як "якірниця", молячись і споглядаючи Бога з меж запечатаної келії.

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П'ятсот років по тому у підземеллі напівзруйнованої церкви знайшли останки, які, як вважають, належать ігумені, похованій у цікавий спосіб. Хоча експерти не мають повної впевненості, що це тіло належить саме леді Герман, датування останків тісно пов'язане з історичними записами, повідомляють Science Alert.

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Якщо археологи мають рацію, історія леді Герман допомагає розкрити середньовічну практику, яка "рідко згадується в археологічних записах".

Життя, проведене в чотирьох стінах в одиночній камері, може здатися обмежувальним з сучасного погляду, але багато жінок-мирянок у минулі століття добровільно погоджувалися на життя в ізоляції, щоб уникнути соціальної та фінансової залежності, яка приходить із заміжжям, або безправ'я, яке приходить зі статусом незаміжньої дівиці.

Для декого усамітнення, звільнення від домашнього рабства, відпущення гріхів та автономія — все це вважалося перевагами, які давало становище незаміжньої дівиці.

"Цей обраний спосіб життя також зробив би її дуже значущою фігурою в місцевій громаді, і її сприймали б майже, як живого пророка", — каже археологиня Лорен Макінтайр з Університету Шеффілда та Оксфордської археологічної компанії "Archaeology Limited".

[ + – ] Якщо археологи мають рацію, історія леді Герман допомагає розкрити середньовічну практику, яка "рідко згадується в археологічних записах" Фото: On Site Archaeology

Судячи зі скелетних решток, останні роки життя пані Герман були позначені трагічною хворобою.

Жінка, схоже, мала септичний артрит або інфекції суглобів, а також запущений венеричний сифіліс — бактеріальну інфекцію, що передається статевим шляхом, яка може спричинити висипання та виразки, що вкривають тіло.

Пізніше інфекція може навіть поширитися на мозок і нервову систему, викликаючи сплутаність свідомості, втрату пам'яті, головний біль або погіршення зору.

Якщо хвороба достатньо пошкоджує внутрішні органи людини, вона може призвести до смерті.

"Це означало б, що [леді Герман] жила з важкими, видимими симптомами інфекції, що вразила все її тіло, а пізніше з неврологічним і психічним розладом", — каже Макінтайр.

Сьогодні археологи можуть лише здогадуватися, як леді Герман заразилася такою трагічною хворобою. Оскільки сифіліс може протікати латентно протягом багатьох років, є ймовірність, що жінка була інфікована задовго до того, як обрала свій шлях побожності.

Важка хвороба іноді була причиною суспільного цурання, визнає Макінтайр, але водночас її можна було сприймати і позитивно — як особливий Божий знак, що надає людині "мученицького статусу".

Однією з найцікавіших частин відкриття було те, як знайшли тіло леді Герман. Її поховання біля вівтаря церкви свідчить про те, що вона була жінкою високого статусу, але положення її тіла незвичне для того часу.

Її скелет був згорнутий у позі ембріона, коліна притиснуті до грудей, а руки обхоплені навколо тулуба. Цілком ймовірно, що так жінка просто померла у своїй камері. Тоді трупне заклякання не дозволило покласти її прямо на спину, що було поширеною практикою в середньовічній Англії.

Крім того, ембріональна позиція могла бути пов'язана з артритом жінки або тісним похованням, в якому її знайшли. Попри те, що вона не була похована в труні, 75 відсотків скелета леді Герман залишилися неушкодженими при повторному відкритті.

Докази інфекції в її кістках були великими, починаючи від грудної клітки і закінчуючи плечима, руками, кистями, тазом, ногами і ступнями. Пошкодження виявили в суглобах лівого і правого ліктів, колінних і гомілковостопних суглобах.

[ + – ] Пошкодження виявили в суглобах лівого і правого ліктів, колінних і гомілковостопних суглобах Фото: McIntyre et al., Medieval Archaeology, 2023

Історичні документи про анкоритський спосіб життя пояснюють, як такі жінки, як пані Герман, колись переживали своє ув'язнення на самоті. Спочатку єпископ або священик проводив кандидатку через церемонію очищення, яка включала сповідь, месу і причастя.

Потім жінку вели до закритої камери, а ті, хто її оточував, співали літію. Увійшовши до келії наодинці, вона промовляла свої молитви. Присутній єпископ або священик благословляв її і запечатував її келію.

Невідомо, наскільки великою була її келія, але тогочасні записи свідчать, що кімнати настоятельок зазвичай варіювалися від розміру ліфтової кабіни до невеликої вітальні площею 8 метрів квадратних.

Аналіз ізотопів у кістках свідчить про те, що покійна регулярно харчувалася рибою, що відповідає середньовічним релігійним правилам посту того часу.

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