Перша трепанація в історії. Знайдено останки жінки із Середньовіччя з отворами в черепі

Череп, що належав жінці Візантійської епохи з центральної Італії, має ознаки хірургічних втручань щонайменше у двох різних випадках. Можливо, її вбила зайва операція.

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Повідомляючи про знахідку в новому дослідженні, вчені кажуть про те, що нещасна пацієнтка, ймовірно, перенесла серію трепанацій з метою лікування "системного патологічного стану", хоча вони не можуть точно сказати, що з нею було не так і чи мали ці операції якийсь позитивний ефект. Про це пише IFLScience.

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Череп знайшли у лангобардському некрополі Кастелло-Тезіно, який слугував місцем поховання між шостим і восьмим століттями. Після падіння Римської імперії це місце стало стратегічною візантійською фортецею. Його заселили деякі з найбагатших ломбардських родин.

Розкопки в Кастелло-Тезіно виявили розкішні поховання, де знайшли зокрема золото і вишукані ювелірні вироби, але автори дослідження стверджують, що їхня неймовірна знахідка є "першим доказом модифікації кістки у формі хреста на живому організмі".

Очевидно, зроблений за допомогою гострого металевого інструменту хрест містить округлу ділянку добре загоєної кістки в центрі. За словами дослідників, таке загоєння зазвичай відбувається приблизно через шість місяців після травми, що свідчить про те, що жінка пережила процедуру.

Однак другий набір "V-подібних відмітин" не показує такого загоєння, а це означає, що жінка, ймовірно, померла дуже скоро після цієї другої операції. Однак неясно, чи загинула вона безпосередньо внаслідок неї.

"Ми з'ясували, що жінка пережила кілька операцій, пройшовши тривалу хірургічну терапію Вона складалася з серії послідовних свердлінь, — пояснила авторка дослідження Ілеана Мікареллі.

Співавтор Джорджіо Манці додає: "Остання операція, схоже, відбулася незадовго до смерті людини".

Однак той факт, що раніше на цьому ж місці не зустрічалися такі подряпини, змусив поставити під сумнів їхнє призначення і походження. Зокрема автори дослідження задумалися, чи могли знаки, зображені на черепі жінки, мати символічну природу. Адже взяти до прикладу проживання в той же період аварського народу у Карпатському басейні, який практикував ритуальну трепанацію. Однак зрештою цю теорію відкинули, оскільки немає жодних археологічних доказів, які б підтверджували ритуальну трепанацію в цьому місці.

Дослідники також розглядали теорію, чи могли ці знаки бути певною жорстокою формою судового покарання, відомою як decalvatio. Вона передбачає нанесення каліцтв через зняття скальпа.

Однак записи свідчать, що це рідкісне і ганебне покарання застосовували лише до солдатів, які дезертирували з поля бою, або до тих, хто торгував без ліцензії. Ба більше, форма і розподіл відмітин на черепі жінки не відповідають тим, що зазвичай притаманні та асоціюються з decalvatio.

І хоч дослідники не знайшли прямих доказів "травми, пухлини, вродженого розладу або іншої патології", вони зупинилися саме на медичному поясненні.

Проаналізувавши тексти першого, сьомого і 12-го століть, вчені зазначають, що хрестоподібні трепанації були поширеною процедурою в давнину. Це є ще одним підтвердженням ідеї про те, що мітки отримані внаслідок якогось хірургічного втручання.

За словами авторів, це одне з небагатьох археологічних доказів операції трепанації, яку проводили жінкам у ранньому середньовіччі. Зі свого боку воно відкриває шлях для майбутніх досліджень для обґрунтування цієї небезпечної хірургічної процедури в той період.

Раніше Фокус писав про кургани стародавньої цивілізації, знайдені у Мексиці під час будівництва траси.