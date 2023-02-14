У Мексиці під час будівництва траси знайшли кургани стародавньої цивілізації

Археологи з національного інституту антропології та історії (INAH) Мексики виявили серію круглих курганів в Ель-Наранхо в штаті Тамауліпас, Мексика.

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Розкопки на цьому місці проводили в межах підготовки до будівництва шосе Манте-Окампо-Тула — проекту, що фінансується урядом і має з'єднати муніципалітети Манте, Окампо і Тула, повідомляють Heritage Daily.

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Дослідники розкопали два з чотирьох курганів, виявлених на цьому місці, які містять поховання, що відповідають пізній фазі класичного періоду, приблизно між 600 і 900 роками нашої ери (на основі датування типів кераміки, знайдених в місті).

Загалом команда виявила дюжину поховань, переважно розміщених в одному положенні, і всі вони, як видається, відповідають культурній традиції уастеків.

[ + – ] Курган містить поховання трьох дорослих людей, які оздоблені прикрасами з черепашок у формі квітки, обсидіановими лезами і сережками із зеленого кварцу Фото: INAH

Цивілізація уастеків — це доколумбова мезоамериканська культура, що займала територію на узбережжі Мексиканської затоки, яка включала північну частину штату Веракрус і сусідні регіони штатів Ідальго, Керетаро, Сан-Луїс-Потосі і Тамауліпас.

Уастеки часто споруджували круглі кургани у великих міських центрах, таких як археологічні пам'ятки Віста-Ермоса і Платаніто.

Один з круглих курганів в Ель-Наранхо має 20 метрів у діаметрі і був побудований з вапняку та базальту, які, як вважають, привезені здалеку. Курган містить поховання трьох дорослих людей, які оздоблені прикрасами з черепашок у формі квітки, обсидіановими лезами і сережками із зеленого кварцу.

Інший курган має діаметр 30 метрів і містить поховання дорослої людини всередині вапнякової конструкції — поховальна практика, подібна до тієї, що спостерігається на стоянці уастеків Тамток у Сан-Луїс-Потосі, на півдні штату Тамауліпас.

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