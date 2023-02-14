В Мексике при строительство трассы нашли курганы древней цивилизации

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили серию круглых курганов в Эль-Наранхо в штате Тамаулипас, Мексика.

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Раскопки на этом месте проводились в рамках подготовки к строительству шоссе Манте-Окампо-Тула — финансируемого правительством проекта, который должен соединить муниципалитеты Манте, Окампо и Тула, сообщают Heritage Daily.

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Исследователи раскопали два из четырех курганов, обнаруженных на этом месте, содержащих захоронения, соответствующие поздней фазе классического периода, примерно между 600 и 900 годами нашей эры (на основе датировки типов керамики, найденных в городе).

В общем, команда обнаружила дюжину захоронений, преимущественно размещенных в одном положении, и все они, как представляется, соответствуют культурной традиции уастеков.

[ + – ] Курган содержит погребение трех взрослых людей, украшенных украшениями из ракушек в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца. Фото: INAH

Цивилизация уастеков — это доколумбовая мезоамериканская культура, занимавшая территорию на побережье Мексиканского залива, включавшую северную часть штата Веракрус и соседние регионы штатов Идальго, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас.

Уастеки часто воздвигали круглые курганы в крупных городских центрах, таких как археологические достопримечательности Виста-Эрмоса и Платанито.

Один из круглых курганов в Эль-Наранхо имеет 20 метров в диаметре и был построен из известняка и базальта, которые, как полагают, привезены издалека. Курган содержит погребение трех взрослых людей с украшениями из ракушек в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.

Другой курган имеет диаметр 30 метров и содержит погребение взрослого человека внутри известняковой конструкции — погребальная практика, подобная той, что наблюдается на стоянке уастеков Тамток в Сан-Луис-Потосе, на юге штата Тамаулипас.

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