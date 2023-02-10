Редкая находка: в Иерусалиме обнаружили 1 600-летнюю бусину из чистого золота (фото)

Ожерелье состоит из крошечных золотых шаров, собранных в цветочный орнамент.

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Уникальное золотое ожерелье римской эпохи нашла в Иерусалиме 18-летний волонтер. Ее обнаружили во время тщательного просеивания почвы, вывезенной с места раскопок на Паломнической дороге, пишет IFLScience.

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"Я вылила воду из ведра на сито и начала промывать материал, который привезли из раскопок в Городе Давида, — рассказала Галлел Фейдман, волонтер Национальной службы, нашедшая бусину. — А потом я заметила что-то блестящее в уголке сита, что-то необычное, чего я никогда не видела. Я немедленно подошла к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все присутствующие очень увлеклись".

[ + – ] Волонтер держит свою драгоценную находку, показывая, насколько крошечна бусина Фото: Koby Harati, City of David

Бусинка изготовлена из чистого золота, а ее возраст — примерно 1600 лет. Она — доказательство невероятного мастерства, ведь отдельные крохотные золотые шарики скреплены между собой так, чтобы создать форму, похожую на цветок. Золотые изделия нечасто находят во время археологических раскопок в этом регионе, а бусины такого уровня сложности особенно редки.

И хотя такие драгоценности уже находили вблизи города Давида, все они были из серебра.

Доктор Амир Голани из Израильского управления древностей пояснил, насколько редка эта находка: "Самым интересным элементом ожерелья является его уникальный и сложный способ создания. Нужно хорошо разбираться в материалах и их свойствах, а также контролировать температуру […] Такую бусину мог изготовить только искусный мастер, и это еще одна причина, почему эта находка имеет большую ценность".

Бусинка, вероятно, поначалу была крохотной частью большего ювелирного изделия, такого как бусы или браслет, который, по словам археологов, мог носить только состоятельный человек с немалым достатком.

Действительно, остатки здания, в котором его нашли, когда-то был величественным сооружением, его декоративный выложенный мозаикой пол свидетельствует о богатстве ее обитателей.

[ + – ] Бусы нашли в грунте из этого древнеримского сооружения Фото: Ari Levy, Israel Antiquities Authority

Считается, что технология изготовления бусины происходит из Месопотамии — это ювелирное изделие могло попасть в Иерусалим благодаря торговле или быть семейной реликвией, которую передавали из поколения в поколение.

По словам исследователей, даже сейчас с современными технологиями создать нечто похожее было бы не так-то просто. Внимательное исследование этого объекта наполняет глубоким чувством восхищения техническим мастерством и способностями тех, кто жил до нас много столетий тому назад.

Ранее Фокус писал о различных ценных находках, в частности о 500-летном ожерелье, связанным с Генрихом VIII. Также о 3500-летних золотых украшениях, обнаруженных в египетском некрополе. И о настоящей мечте археологов — средневековое погребение с невероятными сокровищами в Великобритании.

Но кроме реальных находок мы рассказывали, как математический хаос может создавать уникальные вещи. Исследователи считают, что ювелирные украшения оказались лучшим способом интерпретировать красоту хаоса.