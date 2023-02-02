Королевская находка. Металлоискатели нашли 500-летнее ожерелье, связанное с Генрихом VIII

Изделие в форме сердца украшено красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской, нашли с помощью металлоискателя в Великобритании.

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Изысканный золотой кулон и цепочка, найденная в Варвикшире, Великобритания, в 2019 году, теперь представлена в Британском музее, сообщают IFLScience.

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Подвеска размером примерно 5 сантиметров в диаметре украшена мотивом тюдоровской розы и гранатового куста, а также надписью "TOVS IORS" — каламбуром французского языка, что означает "всегда". На реверсе изображены заглавные буквы H и K, которые, как считают, обозначают королевских супругов.

Ученые датируют украшение между 1509 и 1533 годами н.е. Ученые считают, что кулон изготовлен на скорую руку, и его могли носить участники какого-нибудь события или украшение подарили как приз.

[ + – ] Ученые считают, что кулон изготовлен на скорую руку, и его могли носить участники какого-то события или украшение подарили как приз Фото: Birmingham Museums Trust

О находке сообщили Программе перемещения древностей (Portable Antiquities Scheme, PAS) — организации, руководящей Британский музей и занимающегося археологическими находками, найденными общественностью. Также связались с организацией Историческая Англия (Historic England), чтобы провести археологические раскопки на месте находки.

"Этот прекрасный кулон является невероятным открытием, которое дает нам ощутимую связь с Генрихом VIII и Екатериной Арагонской и обогащает наше понимание тогдашнего королевского двора", — сказал о находке Дункан Уилсон, исполнительный директор "Исторической Англии", в своем заявлении. Но, несмотря на все усилия, раскопки не принесли никаких дополнительных открытий.

Сейчас находка выставлена в Британском музее после выхода годового отчета PAS за 2021 год. Из 45581 зарегистрированной находки, представленных в отчете, 1085 классифицируют как сокровища.

Чтобы считаться "сокровищем" в соответствии с "Законом о сокровищах" 1996 года, предмет должен быть металлическим и более 10 процентов состоять из драгоценного металла. Находке также должно быть не менее 300 лет на дату обнаружения.

"Приятно видеть, что археология и любительский поиск с металлоискателем по всей стране преуспевают, помогая обнаруживать сокровища, углубляющие наше понимание общей национальной истории", — сказал лорд Паркинсон из Уитли-Бей, министр искусств и наследия, о "Законе о сокровищах".

Целых 96 процентов находок в отчете PAS 2021 обнаружили гражданские лица с металлоискателями, а не археологи. Больше всего предметов найдено в Глостершире, Саффолке и Линкольншире.

Ранее Фокус рассказывал о древней находке, которую обнаружили с помощью металлоискателя.