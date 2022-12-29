Спутал с крышкой от молока. Искатель сокровищ обнаружил золото из древнего Рима

Выкопав очередную находку, искатель кладов сначала подумал, что это металлическая крышка от молока, однако когда он понял, что держит в руках, то упал на колени от шока

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53-летний Ник Батерман, искатель кладов с металлоискателем, в канун Рождества в 2021 году выкопал золотую римскую серьгу во время поисков на поле в Берстоне, Южный Норфолк, сообщают Express.

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После нескольких неудачных выходов, во время которых мужчина не нашел ничего ценного, удача улыбнулась Батерману. Сначала мужчина предполагал, что серьга принадлежит к средневековью. Однако в дальнейшем стало ясно, что это находка со времен Римской империи. Теперь артефакт определен как клад и его выставят как часть экспозиции в Музее Дисса.

"Я закончил со всеми рождественскими делами, поэтому решил пройти час или два. Это не был интересный сигнал, однако я решил его выкопать. Сначала я подумал, что это металлическая крышка от молока, но когда очистил находку от грязи и осознал, что я нашел золото, то упал на колени от шока", — рассказал Ник Батерман.

[ + – ] После нескольких неудачных выходов, во время которых мужчина не нашел ничего ценного, удача улыбнулась Батерману Фото: Getty

Искатель кладов рассказал, что решил заняться этим хобби по-серьезному в 2020 году, во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Более опытный искатель кладов Джо Эдвардс-Хилл взял Батермана "под свое крыло" и скоро ученик превзошел мастера.

Серьга размером 20,5 мм на 22,1 мм имеет достаточно "потертое" состояние. Она является двумя золотыми кружочками, спаянными вместе, на которых выбит узор. Но, судя по всему, эта находка неполна, поскольку снизу серьги было еще одно ушко, к которому крепилась еще одна деталь.

После сообщения о находке ее осмотрел нумизмат Адриан Марсден из Службы исторической среды Норфолка.

"Коллега подумал, что это средневековый артефакт, поскольку увидел маленький крестик под петлей. Однако когда я осмотрел находку подробнее, то увидел лавровый венок и орла, точно принадлежащий к Древнему Риму. Обычно подобные артефакты определяют как средневековые, поэтому нужно внимательнее их осматривать".

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