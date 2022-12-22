Археологи обнаружили защитных золотых идолов и "омолаживающие" амулеты в захоронениях из Древнего Египта (фото)

Египетские ученые нашли 20 древних могил, в которых обнаружили собрание идолов, изображающих древнеегипетских богов.

Related video

Египетские археологи обнаружили 20 древних захоронений, которым более 2500 тысяч лет. В могилах ученые нашли золотых идолов, которые созданы в виде богов Исиды, Бастет и Гора, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время раскопок в городе Думьят-эль-Джадида, который находится 150 км к северо-востоку от Каира, ученые обнаружили, согласно сообщению Министерства туризма и древностей Египта, 20 древних захоронений неизвестных пока людей.

[ + – ] Во время раскопок в городе Думьят-эль-Джадида, который находится 150 км к северо-востоку от Каира, ученые обнаружили, согласно сообщению Министерства туризма и древностей Египта, 20 древних захоронений неизвестных пока людей Фото: Live Science

На данный момент ученые выяснили, что все эти захоронения древних египтян относятся к периоду правление в Древнем Египте 26-й династии фараонов. В этот период, а он датируется примерно от 688 до 525 года до н.э., Древний Египет был независимым государством, а его столица находилась в городе Саис. Но в это время другие страны пытались время от времени завоевать Египет, что в конце концов удалось сделать персам в 525 году.

[ + – ] На данный момент ученые выяснили, что все эти захоронения древних египтян относятся к периоду правление в Древнем Египте 26-й династии фараонов. В этот период, а он датируется примерно от 688 до 525 года до н.э., Древний Египет был независимым государством, а его столица находилась в городе Саис Фото: Live Science

Пока что мало что известно о том, кто именно похоронен в древних могилах, а также о том, чем болели и от чего умерли эти люди и к какому сословию они принадлежали. Ученые продолжают свое исследование, ведь об открытии новых древнеегипетских захоронений стало известно только 20 декабря этого года.

Согласно информации, которую предоставили представители Министерства туризма и древностей Египта, в некоторых могилах ученые обнаружили погребальный инвентарь в виде золотых идолов, которые изображали древних богов. Среди них ученые идентифицировали богиню Исиду, которую связывали с исцелением и магией, богиню Бастет, которая имела голову кошки и считалась покровительницей людей, а также бога с головой сокола – Гора.

[ + – ] Согласно информации, которую предоставили представители Министерства туризма и древностей Египта, в некоторых могилах ученые обнаружили погребальный инвентарь в виде золотых идолов, которые изображали древних богов Фото: Live Science

По словам Кэмпбелла Прайса из Манчестерского университета, Великобритания, который не принимал участие в раскопках, сейчас ученые знают, что своих богов древние египтяне считали созданными из золотой плоти.

"Размещение этих золотых идолов на теле умершего человека могло повлиять на его "божественность". То есть с одной стороны умерший становился почти равноправным богам и объединялся с ними, а с другой стороны эти идолы защищали его от гнева этих самых богов. По крайне мере, так считали в Древнем Египте", — говорит Прайс.

Также археологии обнаружили остатки каноп – это специальные погребальные сосуды, в которых египтяне хранили органы умершего человека. Еще в захоронениях ученые обнаружили амулеты в виде жуков скарабеев, которые были очень популярны в Древнем Египте и считалось, что они обладают омолаживающей силой.

[ + – ] Еще в захоронениях ученые обнаружили амулеты в виде жуков скарабеев, которые были очень популярны в Древнем Египте и считалось, что они обладают омолаживающей силой Фото: Live Science

Фокус уже писал о том, что в египетском некрополе ученые обнаружили 3500-летние золотые украшения, которые находились в захоронении молодой женщины.

Также Фокус писал о том, что в гробницах древней египетской знати были найдены головы девяти крокодилов.