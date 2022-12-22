Археологи виявили захисних золотих ідолів і амулети, що "омолоджують", у похованнях зі Стародавнього Єгипту (фото)

Єгипетські вчені знайшли 20 стародавніх могил, у яких виявили збори ідолів, що зображують давньоєгипетських богів.

Related video

Єгипетські археологи виявили 20 стародавніх поховань, яким понад 2500 тисяч років. У могилах учені знайшли золотих ідолів, створених у вигляді богів Ісіди, Бастет і Гора, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час розкопок у місті Дум'ят-ель-Джадіда, що розташоване 150 км на північний схід від Каїра, вчені виявили, згідно з повідомленням Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, 20 стародавніх поховань невідомих поки що людей.

[ + – ] Під час розкопок у місті Дум'ят-ель-Джадіда, що розташоване 150 км на північний схід від Каїра, вчені виявили, згідно з повідомленням Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, 20 стародавніх поховань невідомих поки що людей. Фото: dino

Наразі вчені з'ясували, що всі ці поховання стародавніх єгиптян належать до періоду правління в Стародавньому Єгипті 26 династії фараонів. У цей період, а він датується приблизно від 688 до 525 року до н.е., Стародавній Єгипет був незалежною державою, а його столиця розташовувалася в місті Саїс. Але в цей час інші країни намагалися час від часу завоювати Єгипет, що врешті-решт вдалося зробити персам у 525 році.

[ + – ] Наразі вчені з'ясували, що всі ці поховання стародавніх єгиптян належать до періоду правління в Стародавньому Єгипті 26 династії фараонів. У цей період, а він датується приблизно від 688 до 525 року до н.е., Стародавній Єгипет був незалежною державою, а його столиця розташовувалася в місті Саїс. Але в цей час інші країни намагалися час від часу завоювати Єгипет, що врешті-решт вдалося зробити персам у 525 році. Фото: dino

Поки що мало що відомо про те, хто саме похований у стародавніх могилах, а також про те, на що хворіли та від чого померли ці люди й до якого стану вони належали. Вчені продовжують своє дослідження, адже про відкриття нових давньоєгипетських поховань стало відомо лише 20 грудня цього року.

Згідно з інформацією, яку надали представники Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, у деяких могилах вчені виявили похоронний інвентар у вигляді золотих ідолів, які зображували стародавніх богів. Серед них учені ідентифікували богиню Ісіду, яку пов'язували зі зціленням і магією, богиню Бастет, яка мала голову кішки та вважалася покровителькою людей, а також бога з головою сокола — Гора.

[ + – ] Згідно з інформацією, яку надали представники Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, у деяких могилах вчені виявили похоронний інвентар у вигляді золотих ідолів, які зображували стародавніх богів. Фото: dino

За словами Кемпбелла Прайса з Манчестерського університету, що у Великобританії, який не брав участі в розкопках, наразі вчені знають, що своїх богів стародавні єгиптяни вважали створеними зі золотої плоті.

"Розміщення цих золотих ідолів на тілі померлої людини могло вплинути на його "божественність". Тобто з одного боку померлий ставав майже рівноправним богам і поєднувався з ними, а з іншого боку, ці ідоли захищали його від гніву цих самих богів. Принаймні, так вважали в Стародавньому Єгипті", — говорить Прайс.

Також археології виявили залишки каноп — це спеціальні похоронні судини, у яких єгиптяни зберігали органи померлої людини. Ще в похованнях вчені виявили амулети у вигляді жуків скарабеїв, які були дуже популярні в Стародавньому Єгипті, і вважалося, що вони мають омолоджувальну силу.

[ + – ] Ще в похованнях вчені виявили амулети у вигляді жуків скарабеїв, які були дуже популярні в Стародавньому Єгипті, і вважалося, що вони мають омолоджувальну силу. Фото: dino

Фокус уже писав про те, що в єгипетському некрополі вчені виявили 3500-річні золоті прикраси, які перебували в похованні молодої жінки.

Також Фокус писав про те, що в гробницях стародавньої єгипетської знаті було знайдено голови дев'яти крокодилів.