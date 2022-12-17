У єгипетському некрополі виявлено 3500-річні золоті прикраси (фото)

Команда єгипетських та англійських археологів виявила неймовірну колекцію ювелірних виробів

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Нещодавно в некрополі Амарна, що знаходиться на східному березі річки Ніл, Єгипет, дослідники знайшли дивовижну колекцію золотих прикрас, яку датують 3,5 тисячами років, пише The Jerusalem Post.

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Сам некрополь знаходиться в сучасному місті Ель-Мінья. Він був місцем поховання міста Амарна, або ще Ахетатон. У 1346 році до н.е. його побудували як столицю фараона Аменхотепа IV Ехнатона, 10-го правителя пізньої Вісімнадцятої династії.

Цю колекцію ювелірних прикрас знайшла команда з єгипетських та англійських археологів, які працювали на розкопках в північній пустелі Амарна. Там вони розкопали поховання молодої жінки.

Її тіло знайшли загорнутим в текстильну та рослинно-волокнисту тканину, а поруч знаходилося намисто з пелюсткоподібними підвісками, а ще три персні, виготовлені із золота та стеатиту.

На одному з цих перснів викарбувано зображення давньоєгипетського божества Беса. Його шанували як покровителя матерів, дітей та дітонародження.

[ + – ] Малий храм Атона Фото: MARKH/CC BY-SA 3.0 /VIA WIKIMEDIA COMMONS

На інших двох перснях викарбувані слова, які можна перекласти як "володарка двох земель". Можливо, йшлося про Нижнє і Верхнє царства Єгипту.

Поруч з похованою жінкою була невелика кількість поховань, могил та гробниць, які можна датувати 1550-1292 роками до н.е, тобто вони належать до часів Вісімнадцятої династії.

Спочатку Аменхотеп дотримувався традиційної давньоєгипетської політеїстичної релігії, однак згодом він створив свою власну, атенізм, в центрі якої було поклоніння богу сонця Атону.

Будівництво міста розпочали приблизно на п'ятому році його правління (1346 р. до н.е.) і, як вважається, завершили на дев'ятому (1341 р. до н.е.), хоча столицею воно стало лише через два роки після завершення.

Однак після смерті фараона, коли його син, Тутанхамон, вирішив залишити його на користь своєї батьківщини у Фівах, місто покинули.

Зрештою воно, як і його внутрішнє планування, доволі добре збереглися. Здебільшого через те, що місто залишалося незаселеним аж до приходу римлян у цю місцевість. Нині руїни міста включають величні храми, розкішні палаци та гробниці.

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