В египетском некрополе обнаружены 3500-летние золотые украшения (фото)

Команда египетских и английских археологов обнаружила невероятную коллекцию ювелирных изделий.

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Недавно в некрополе Амарна, находящемся на восточном берегу реки Нил, Египет, исследователи обнаружили удивительную коллекцию золотых украшений, которую датируют 3,5 тысячами лет, пишет The Jerusalem Post.

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Сам некрополь находится в современном городе Эль-Минья. Он был местом захоронения города Амарна, или еще Ахетатон. В 1346 году до н. его построили как столицу фараона Эхнатона, 10 правителя поздней Восемнадцатой династии.

Эту коллекцию ювелирных украшений обнаружила команда из египетских и английских археологов, работавших на раскопках в северной пустыне Амарна. Там они раскопали захоронения молодой женщины.

Ее тело нашли завернутым в текстильную и волокнистую ткань, а рядом находилось ожерелье с листовидными подвесками, а еще три перстня, изготовленные из золота и стеатита.

На одном из этих колец отчеканено изображение древнеегипетского божества Бесса. Его уважали как покровителя матерей, детей и деторождение.

[ + – ] Малый храм Атона Фото: MARKH/CC BY-SA 3.0 /VIA WIKIMEDIA COMMONS

На других двух перстнях высечены слова, которые можно перевести как "владычица двух земель". Возможно, речь шла о Нижнем и Верхнем царствах Египта.

Рядом с погребенной женщиной было небольшое количество захоронений, могил и гробниц, которые можно датировать 1550-1292 годами до н.э., т.е.

Первоначально Эхнатон придерживался традиционной древнеегипетской политеистической религии, однако впоследствии он создал свою собственную атенизм, в центре которой было поклонение богу солнца Атону.

Строительство города приступили примерно к пятому году его правления (1346 г. до н.э.) и, как считается, завершили на девятом (1341 г. до н.э.), хотя столицей оно стало лишь через два года после завершения.

Однако после смерти фараона, когда его сын Тутанхамон решил оставить его в пользу своей родины в Фивах, город покинули.

В конце концов оно, как и его внутренняя планировка, довольно хорошо сохранилось. В основном из-за того, что город оставался незаселенным вплоть до прихода римлян в эту местность. В настоящее время развалины города включают величественные храмы, роскошные дворцы и гробницы.

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