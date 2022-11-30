Драгоценности средневековья. В Швейцарии нашли захоронение с удивительными украшениями (фото)

Во время раскопок в Базеле обнаружили 15 могил периода раннего Средневековья, некоторые из них пышно украшены.

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Поскольку наличие захоронения этого периода было известно еще с XIX века, спасательные археологические раскопки провели в этом районе перед прокладкой новых инженерных коммуникаций. В начале этого года в Базеле, Швейцария обнаружили могилу молодой девушки с VI века, похороненную с невероятным набором из 160 бусин, пишет Akeonews.

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Среди захоронений с ценными находками наиболее заметна золотая застежка из могилы женщины. Она принадлежит 20-летней представительнице элиты, умершей примерно в VI веке. Ее скелет случайно повредили во время строительных работ в ХХ веке, однако украшения тогда остались нетронутыми.

В могиле находилась редкая золотая брошь-диск, изготовленная из цветного металла и покрытая драгоценным. Затем туда вставили драгоценные камни зеленого граната и синего стекла и украсили золотой проволокой. Брошь, скорее всего, держала на шее накидку, ныне потерянную. Украшения в погребениях, среди которых много ожерелья, 160 жемчужин и римские монеты, свидетельствуют о высоком социальном статусе.

[ + – ] Драгоценные бусины, найденные в погребениях Фото: Georgios Kefalas

Археологи обнаружили и другие захоронения с ценными находками, в частности, могилу девушки с инкрустированной золотом поясной пряжкой и 380 жемчужинами. В другой могиле, принадлежавшей мужчине, нашли также инкрустированную серебром поясную застежку.

"Это чрезвычайная находка", — заявил в пятницу журналистам археолог Гвидо Лассау из Базеля, ведь такие артефакты "достаточно редки" в ранних средневековых захоронениях. Также последние открытия доказывают, что захоронений гораздо больше, чем ранее считали исследователи.

Древнейшие остатки поселений в Базеле датируются средним палеолитом (около 130 000 лет назад). Берега Рейна, район бывшего газового завода (ныне кампус Новартис) и Мюнстерхюгель выделялись как основные районы заселения в бронзовом и железном веках. Murus Gallicus (Галльская стена), остатки которой все еще можно увидеть вблизи Мюнстера, построили кельты в первом веке до нашей эры для укрепления. Позже на этом же месте римляне построили колонию Раурика, которую впоследствии расширили в замок в третьем веке. После ухода римских войск римское население поселилось в крепости, а алеманны расселились севернее Рейна и также в Аугсте.