Корабль "Эндьюранс" и маски ацтеков: топ-10 археологических открытий 2022 года (фото)

Среди находок исследователей — портреты птолемеевского периода, корабль легендарного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона и даже самый старый барельеф в мире.

Related video

2022 год был богат археологическими находками. В частности, ученых удивила невероятная коллекция бронзовых статуй, найденных в термальных водах, и драгоценные бусы — украшение, являющееся важнейшей археологической находкой в ​​Англии со времен открытия знаменитого захоронения Саттон-Ху в 1939 году. Кроме этого, археологи обнаружили затонувший корабль настоящего исследователя Антарктики, несмотря на то, что морской лед препятствовал поискам. Самыми популярными находками решило поделиться издание HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Коллекция бронзовых статуй

В термальных ваннах в Тоскане, на холме города Сан-Кашано-деи-Баньи, в этом году обнаружены десятки бронзовых статуй древнеримских времен. По словам археологов, такое открытие чрезвычайно редкостное.

Ученые предполагают, что хорошее состояние артефактов, которым 2300 лет, обусловлено горячей водой из термальных источников. Вероятно, статуи служили украшением святилища.

В общей сложности команде археологов удалось найти 24 больших статуи и несколько маленьких. Затем их доставили в реставрационную лабораторию в Гроссето.

[ + – ] Команде археологов удалось найти 24 больших статуи и несколько маленьких Фото: Jacopo Tabolli/Universita per Stranieri di Siena

Корабль легендарного исследователя Антарктики

В марте исследователи обнаружили обломки экспедиционного судна Эрнста Шеклтона "Эндьюранс", которое удивительно хорошо сохранилось. Открытие произошло спустя 100 лет после смерти исследователя.

Состояние корабля удивило ученых, отметил полярный географ Джон Ширс, руководитель экспедиции "Эндьюранс 2022". Его поиски сильно усложнил блокирующий движение морской лед и то, что было крайне сложно найти нужное место — лед перенес корабль на большое расстояние.

Сама катастрофа произошла из-за неудачно выбранного времени начала экспедиции 1914 года, поскольку уже в октябре того года лед сковал судно. Поэтому в корпусе судна образовались пробоины, а уже в следующем году корабль затонул.

Самое интересное, что все члены экспедиции смогли выжить.

[ + – ] Состояние корабля удивило ученых Фото: Falklands Maritime Heritage Trust

Рука из Ирулеги

На севере Ирландии, в ходе раскопок близ замка Ирулеги, археологи обнаружили плоскую бронзовую руку, покрытую гравировкой с десятками разных символов. Хотя этот артефакт обнаружили еще в прошлом году, однако ученые лишь недавно поняли, насколько ценна эта находка.

После изучения артефакта исследователи пришли к выводу, что символы являются примером протобаскского языка. Ранее считалось, что племена васконов не имели собственной письменности, поскольку не было никаких противоположных доказательств.

На руке написано 4 слова, состоящие из 40 символов, однако ученые смогли идентифицировать только одно — sorioneku, которое является предшественником бакского слова zorioneko и означает "удача".

[ + – ] Символы являются примером протобаскского языка. Фото: Nafarroako Gobernua – CC BY-SA 3.0

Раскопки в Темпло Майор

На раскопках Темпло Майор, центра храмового комплекса ацтеков в Мехико уже несколько лет ведутся раскопки, которые приносят интересные находки.

Этот комплекс развивался около 200 лет, пока его не разрушили испанцы в 1521 году. Он состоял из двух храмов, пяти платформ и вспомогательных построек.

Недавно археологи из Национального института антропологической истории обнаружили возле храма очередные артефакты, принесенные в жертву богам. Среди них есть маски, головные уборы, скипетры, пекторали, дротики, статуэтки, серьги, кувшины, многочисленные деревянные изделия и множество других предметов.

Также обнаружены и ботанические остатки, такие как цветы, а также останки животных, керамические изделия и т.п. Кроме того, приносили богам и дары с моря.

[ + – ] Археологи из Национального института антропологической истории обнаружили возле храма очередные артефакты Фото: Mirsa Orozco – INAH

Тайны Венеры Виллендорфской

Венера Виллендорфская – небольшая статуэтка из оолитового известняка, изображающая женщину в необычном головном уборе. Создание фигурки приписывают представителям граветской культуры и по оценкам, статуэтке не менее 30 тысяч лет.

Ранее эту фигурку изучали только извне, однако ученые под руководством Герхарда Вебера, австрийского антрополога, провели компьютерную томографию внутренней структуры.

В результате нового исследования, ученые выяснили, что камень, из которого вырезана статуэтка, происходит из Северной Италии. Саму статуэтку нашел археолог Йозеф Сомбати в Австрии, еще в 1908 году.

[ + – ] Создание фигурки приписывают представителям граветской культуры Фото: Shutterstock

Самый старый барельеф в мире

Интересный барельеф ученые обнаружили на юго-востоке Турции, в районе Урфы. Он относится к эпохе неолита и считает, что ему около 11 тысяч лет.

Барельеф в ширину около 0,9 метра и около 3,7 метра в длину. На нем изображены два мужчины, один из которых держит в руках свои гениталии, а также зверей.

Ученые не смогли разгадать, что именно хотел показать автор барельефа, однако по словам Эйлемы Оздогана, из Стамбульского университета, археологи могут обнаружить другие рисунки, которые дополнят "рассказ". Раскопки все еще продолжаются.

[ + – ] Ученые не смогли разгадать, что хотел показать автор барельефа Фото: Antiquity

Портреты древнего царства

Археологи продолжают раскопки в египетском городе Фаюм и находит невероятные артефакты древних цивилизаций. Поиски ведутся на объекте Гарза с 2016 года. Именно здесь в конце последнего сезона обнаружили большое погребальное сооружение, в котором и нашли артефакты. Среди них были найдены фаюмские портреты.

Эти портреты – разновидность натуралистического живописного портрета на деревянных досках, прикрепленных к мумиям высшего класса из римского Египта. Они принадлежат к традиции живописи на дереве, одному из самых уважаемых в Античности.

Это первые на протяжении длительного времени обнаружены артефакты такого типа. В последний раз портреты этого периода находили еще в 1910-х годах.

[ + – ] Эти портреты – разновидность натуралистического живописного портрета на деревянных досках, прикрепленных к мумиям высшего класса из римского Египта. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Гребень с древнейшей надписью

В городе Лахиш, когда-то втором по значению в царстве Иуды, обнаружили гребень с самым старым известным предложением.

Хотя расческу обнаружили в 2017 году, гравировку заметили только в прошлом году. Находка имеет размер 3,5 см на 2,5 см. После анализа ученые подтвердили, что на гребенке ханаанское письмо. Этот алфавит был изобретен примерно 3800 лет назад.

Надпись на костяном гребне говорит: "Пусть этот гребень искоренит вшей из волос и бороды". Он потерял зубцы, но остатки указывают, что когда-то на нем было нескольк широких зубцов для расчесывания. Также 14 узких зубцов с другой стороны – их использовали для удаления вшей.

[ + – ] Надпись на гребне говорит: "Пусть этот гребень искоренит вшей из волос и бороды" Фото: IAA

Настоящая мечта археологов

Команда археологов Лондонского музея совершила удивительную находку, открыв место захоронения англосаксонской женщины седьмого века. Необычное количество сокровищ, как для раннехристианского погребения, позволяет предположить, что оно принадлежало человеку, занимавшему очень высокое положение.

Большое количество религиозной символики свидетельствует о том, что она была уважаемым христианским лидером, бросая вызов предыдущим предположениям, что такие должности тогда около 630-670 гг. н.э. занимали почти только мужчины.

Ожерелье, с которым ее похоронили, является самым изысканным и дорогим, найденным в Великобритании. Оно состоит из 30 золотых и серебряных деталей, а также полудрагоценных камней. Прямоугольная подвеска с мотивом креста составляет центральную часть ожерелья и инкрустирована красными гранатами в золоте.

Огромное богатство и историческое значение позволяют некоторым экспертам утверждать, что украшение является важнейшей археологической находкой в Англии со времен открытия знаменитого захоронения Саттон-Ху в 1939 году.

[ + – ] Ожерелье, с которым ее похоронили, является самым изысканным и дорогим, найденным в Великобритании Фото: RPS

Утраченные индийские храмы

В лесном заповеднике Бандхавгарх исследователи из археологической службы Индии (ASI) обнаружили храмы, буддистские постройки и пещеры, расположенном в районе Умария штата Мадхья-Прадеш, Индия.

Ученые завершили первый из трех этапов раскопок на хребте Тала в мае-июне 2022 года. На следующих этапах будут исследованы хребты Хитоули и Магадхи.

Наибольшую ценность для науки составляют 24 надписи, датируемые 2-5 веками нашей эры, некоторые из них упоминают имена Паваты, Веджабхарады и Сепатанаайрика. Надписи также называют важных царей, таких как Махараджа Шри Бгимсена, Махараджа Потасири и Махараджа Бхаттадева.

[ + – ] Ученые завершили первый из трех этапов раскопок на хребте Тала в мае-июне 2022 года. Фото: Archaeological Survey of India

Ранее Фокус писал о чрезвычайных находках, обнаруженных в обломках древних кораблей в Анталии. Они ошеломили даже самих археологов.