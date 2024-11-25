Несколько причин не пропускать дедлайны: что происходит, когда вы сдаете работу с опозданием (фото)

Исследователи рассказали, почему на самом деле так важно заканчивать работу в сроки и сдавать проекты вовремя.

Большинство людей на планете знают, что проекты, рабочие или студенческие, необходимо сдавать вовремя, и на то есть несколько причин. В новом исследовании ученые выяснили, почему на самом деле так важно соблюдать сроки, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Торонто в Скарборо в Канаде показывает, что соблюдение сроков действительно важно: работа, сданная с опозданием, часто считается менее качественной, даже если она выполнена на одном уровне с работой, выполненной вовремя. Ученые также обнаружили, что несоблюдение дедлайнов также влияет и на восприятие работника — отношение к нему ухудшается.

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По словам соавтора исследования, социального психолога Сэма Маглио, они с коллегами обнаружили, что запоздалые работы получают более низкие рейтинги, даже если они совсем немного не дотягивают до срока. Результаты также указывают на то, что ранняя сдача работы в целом не влияет на ее восприятие. Простыми словами, пока вы успешно справляетесь с дедлайном, неважно, опережаете ли вы его на три недели или на три часа.

В общей сложности команда провела 18 экспериментов, в которых в сложности приняли участие 6 982 человека. В ходе исследования реципиентам предложили оценить различные проекты, при этом добровольцам было известно, были ли они отправлены раньше, вовремя или с опозданием.

По словам соавтора исследования и специалиста по поведенческому маркетингу Дэвида Фанга из Стэнфордской высшей школы бизнеса, пагубное влияние задержки варьировалось в зависимости от эксперимента и оно было значительным. Например, в одном сценарии с использованием шкалы от -3 до +3 одна и та же работа получила среднюю оценку 0,53, когда она была помечена как отправленная вовремя, и 0,07, когда она была помечена как опоздавшая на день.

Та же работа была оценена ниже, если была сдана после установленного срока Фото: Organizational Behavior and Human Decision Processes

Ученые также обнаружили, что раннее предупреждение о задержке не слишком влияло на восприятие людей. Более того, ученые также заметили, что прошлые заслуги в пунктуальности вовсе не играли роли. Результаты указывают на то, что и человек и его работа будет восприниматься негативно независимо от того, было ли предупреждение о задержке.

Ученые также обнаружили, что эффект сохранялся в разных культурах и возрастах. В одном из тестов, проведенных исследователями, школьникам в Восточной Азии было предложено оценить работы друг друга, и работы, отправленные с опозданием, получили более низкий рейтинг.

Хорошие новости заключаются в том, что объяснение причины задержки может частично исправить ситуацию. Впрочем, исследователи отмечают, что причина должна быть уважительной. В то же время по словам Маглио, отсутствие ясности в отношении того, когда именно должна быть выполнена работа, может повлиять на шансы сотрудника произвести положительное впечатление.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes и свидетельствуют о том, что руководителям необходимо предупреждать сотрудников о том, является ли дедлайн жестким или гибким, в то время как сотрудникам следует придерживаться сроков.

Исследователи также обнаружили, если причина, по которой вы пропустили дедлайн, была вне контроля человека, ему следовало сообщить об этом менеджеру, чтобы сгладить ситуацию и не испортить впечатление о себе.

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