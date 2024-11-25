Кілька причин не пропускати дедлайни: що відбувається, коли ви здаєте роботу із запізненням (фото)

Дослідники розповіли, чому насправді так важливо закінчувати роботу в строки і здавати проєкти вчасно.

Більшість людей на планеті знають, що проєкти, робочі або студентські, необхідно здавати вчасно, і на те є кілька причин. У новому дослідженні вчені з'ясували, чому насправді так важливо дотримуватися термінів, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Торонто в Скарборо в Канаді показує, що дотримання термінів справді важливе: робота, здана із запізненням, часто вважається менш якісною, навіть якщо вона виконана на одному рівні з роботою, виконаною вчасно. Учені також виявили, що недотримання дедлайнів також впливає і на сприйняття працівника — ставлення до нього погіршується.

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За словами співавтора дослідження, соціального психолога Сема Магліо, вони з колегами виявили, що запізнілі роботи отримують нижчі рейтинги, навіть якщо вони зовсім трохи не дотягують до терміну. Результати також вказують на те, що раннє здавання роботи загалом не впливає на її сприйняття. Простими словами, поки ви успішно справляєтеся з дедлайном, неважливо, випереджаєте ви його на три тижні чи на три години.

Загалом команда провела 18 експериментів, у яких загалом узяли участь 6 982 людини. Під час дослідження реципієнтам запропонували оцінити різні проєкти, водночас добровольцям було відомо, чи були вони надіслані раніше, вчасно або із запізненням.

За словами співавтора дослідження і фахівця з поведінкового маркетингу Девіда Фанга зі Стенфордської вищої школи бізнесу, згубний вплив затримки варіювався залежно від експерименту і він був значним. Наприклад, в одному сценарії з використанням шкали від -3 до +3 одна й та сама робота отримала середню оцінку 0,53, коли її позначили як таку, що надіслали вчасно, і 0,07, коли її позначили як таку, що запізнилася на день.

Та сама робота була оцінена нижче, якщо була здана після встановленого терміну Фото: Organizational Behavior and Human Decision Processes

Вчені також виявили, що раннє попередження про затримку не надто впливало на сприйняття людей. Ба більше, вчені також помітили, що минулі заслуги в пунктуальності зовсім не відігравали ролі. Результати вказують на те, що і людина, і її робота сприйматимуться негативно незалежно від того, чи було попередження про затримку.

Учені також виявили, що ефект зберігався в різних культурах і віках. В одному з тестів, проведених дослідниками, школярам у Східній Азії було запропоновано оцінити роботи одне одного, і роботи, надіслані із запізненням, отримали нижчий рейтинг.

Хороші новини полягають у тому, що пояснення причини затримки може частково виправити ситуацію. Утім, дослідники зазначають, що причина має бути поважною. Водночас за словами Магліо, відсутність ясності щодо того, коли саме має бути виконана робота, може вплинути на шанси працівника справити позитивне враження.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Organizational Behavior and Human Decision Processes і свідчать про те, що керівникам необхідно попереджати співробітників про те, чи є дедлайн жорстким або гнучким, тоді як співробітникам слід дотримуватися термінів.

Дослідники також виявили, якщо причина, через яку ви пропустили дедлайн, була поза контролем людини, їй слід було повідомити про це менеджеру, щоб згладити ситуацію і не зіпсувати враження про себе.

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