Небезпечна робота на знос: учені дізналися, як стрес на роботі вбиває наше серце

Сучасний світ може бути доволі турбулентним, коли мова заходить про роботу та мінливість ситуацій на ній, що слугує як позитивному, так і негативному стресу. Однак учені з'ясували, що його накопичення може обернутися великою бідою.

Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на зв'язок між стресом, пов'язаним з роботою, і здоров'ям серцево-судинної системи (ЗССС) у різнорідній вибірці дорослих людей, у яких на початок дослідження не було серцево-судинних захворювань (ССЗ). У такий спосіб учені з'ясували, що невдачі та емоційні ситуації на робочому місці поступово накопичуються в нашому організмі і можуть завдати серйозного удару по головному органу в нашому тілі, пише News Medical.

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Нове дослідження, опубліковане в Journal of the American Heart Association, ґрунтується на попередніх роботах Американської асоціації серця, в яких особлива увага приділялася профілактиці ССЗ за допомогою 8 основних життєвих показників — системи, що включає такі фактори способу життя, як паління, фізична активність, дієта і сон. Використовуючи дані Багатоетнічного дослідження атеросклерозу (MESA), вчені проаналізували 6 814 учасників віком від 45 до 84 років, зосередивши увагу і на расовому розмаїтті.

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Ці люди заповнили анкету щодо стресу, пов'язаного з роботою, яка потім була проаналізована разом із показниками ЗССС із наукової роботи Life's Simple 7, попередника Life's Essential 8. У дослідженні враховували вік, стать, освіту, расу та дохід, щоб ізолювати вплив стресу на ЗССС, і застосовували логістичну регресію для визначення сили асоціацій між стресом на роботі та поганими результатами ЗССС.

Результати показали чітку кореляцію між стресом на роботі та нижчими показниками ЗССС. Люди, які відчувають стрес, з меншою ймовірністю досягали оптимальних або навіть середніх показників ЗССС, особливо намагалися відповідати ідеальним рівням фізичної активності. Хоча серед людей, які відчувають стрес, спостерігалися тенденції до збільшення паління, підвищення індексу маси тіла (ІМТ), неправильного харчування, підвищення артеріального тиску та підвищеного рівня холестерину, результати за цими окремими показниками не досягли статистичної значущості, що свідчить про необхідність подальших досліджень для уточнення цих взаємозв'язків.

Однак найпереконливішим результатом стало те, що стрес, пов'язаний із роботою, значно погіршував загальний стан здоров'я серця, що вказує на те, що стрес може впливати на безліч показників ЗССС одразу, навіть якщо не всі асоціації були статистично значущими. Демографічна розбивка показала відмінності в рівнях стресу: стрес, пов'язаний з роботою, частіше зустрічався серед молодших учасників, білих учасників і жінок. Це підкреслює можливі соціально-економічні та культурні чинники, що впливають на стрес на роботі.

Утім, дослідження не виявило істотних відмінностей у впливі стресу, пов'язаного з роботою, на ЗССС у різних расових або етнічних групах, що свідчить про те, що стрес загалом негативно впливає на здоров'я серця незалежно від расової приналежності. Тривалий вплив стресу, пов'язаного з роботою, що визначається як шість місяців і більше, показав ще більш значний негативний вплив на ЗССС, що говорить про те, що тривалий стрес може призвести до довгострокової шкоди для серцево-судинної системи.

Біологічні механізми, такі як підвищений викид кортизолу та епінефрину під час хронічного стресу, можуть сприяти такому погіршенню, сприяючи запаленню, відомому фактору поганого серцево-судинного здоров'я. Дослідження вчених також підтримує зусилля громадської охорони здоров'я щодо інтеграції управління стресом в ініціативи з охорони серцево-судинного здоров'я для зниження ризиків, пов'язаних з роботою.

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