Контроль гніву по-японськи: дослідники виявили, що може заспокоїти внутрішнього звіра

Нам відомо, що страх породжує гнів, а гнів призводить до ненависті. Проте, завдяки вченим з Університету Нагої в Японії, стало відомо про ще один спосіб контролю негативних емоцій.

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Якщо ви злі та роздратовані, є простий трюк, який може допомогти: запишіть те, що вас турбує, а потім знищіть написане. Згідно з нещодавнім дослідженням, це може бути все, що потрібно, щоб заспокоїти ваші емоції, пише Science Alert.

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Учені з Університету Нагої в Японії провели два експерименти за участю 98 добровольців. Вони виявили, що якщо занотувати почуття гніву, а потім викинути папір або подрібнити його, то гнів насправді зникає. Цікаво, що простий запис не мав такого ж ефекту.

"Ми думали, що наш метод може певною мірою заспокоїти гнів, — пояснює когнітивіст Нобуюкі Каваї (Nobuyuki Kawai). — Але ми здивувалися, побачивши, що гнів майже повністю зник".

Під час експериментів добровольці отримували різкі та образливі відгуки на написане ними есе, незалежно від його якості. Після цього їх попросили занотувати свої почуття і те, що їх викликало. Передбачувано, всі написали, що відчули злість.

Потім одним сказали тримати свої нотатки на видноті, а іншим — знищити їх, зім'явши або порвавши на кусочки. За допомогою опитувань дослідники виявили, що в тих, хто викинув або подрібнив свої нотатки, рівень гніву знизився. Але ті, хто зберігав свої нотатки, залишалися злішими.

Гнів — це не завжди погано: він може спонукати людей до розв'язання соціальних проблем. Але якщо його не контролювати, він може призвести до насильства або поспішних рішень.

"Ця техніка може стати в пригоді в напружених ділових ситуаціях, — пропонує Каваї. — Просто запишіть те, що вас турбує, і викиньте це, коли ви злі".

У майбутньому дослідники хочуть з'ясувати, чи має цифровий спосіб створення нотаток такий самий ефект, як і використання паперу. Вони також цікавляться, чи буде працювати швидкий погляд на нотатки, скажімо, протягом 30 секунд.

Команда також пов'язує свої висновки з японською традицією під назвою "хакідашісара", коли знищуються символічні диски, що представляють тригери гніву.

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"Це дослідження пропонує простий спосіб полегшити гнів, — підсумовують дослідники. — Він може допомогти в багатьох ситуаціях, від ділових зустрічей до сімейного життя і терапевтичних сеансів".

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