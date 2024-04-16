Контроль гнева по-японски: исследователи обнаружили, что может успокоить внутреннего зверя

Нам известно, что страх порождает гнев, а гнев приводит к ненависти. Однако, благодаря ученым из Университета Нагои в Японии, стало известно о еще одном способе контроля негативных эмоций.

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Если вы злы и раздражены, есть простой трюк, который может помочь: запишите то, что вас беспокоит, а затем уничтожьте написанное. Согласно недавнему исследованию, это может быть все, что нужно, чтобы успокоить ваши эмоции, пишет Science Alert.

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Ученые из Университета Нагои в Японии провели два эксперимента с участием 98 добровольцев. Они обнаружили, что если записать чувство гнева, а затем выбросить бумагу или измельчить ее, то гнев на самом деле исчезает. Интересно, что простая запись не имела такого же эффекта.

"Мы думали, что наш метод может в некоторой степени успокоить гнев, — объясняет когнитивист Нобуюки Каваи (Nobuyuki Kawai), — но мы удивились, увидев, что гнев почти полностью исчез".

Во время экспериментов добровольцы получали резкие и оскорбительные отзывы на написанное ими эссе, независимо от его качества. После этого их попросили записать свои чувства и то, что их вызвало. Предсказуемо, все написали, что почувствовали злость.

Затем одним сказали держать свои заметки на виду, а другим — уничтожить их, скомкав или порвав на кусочки. С помощью опросов исследователи обнаружили, что у тех, кто выбросил или измельчил свои заметки, уровень гнева снизился. Но те, кто сохранял свои заметки, оставались более злыми.

Гнев — это не всегда плохо: он может побуждать людей к решению социальных проблем. Но если его не контролировать, он может привести к насилию или поспешным решениям.

"Эта техника может пригодиться в напряженных деловых ситуациях, — предлагает Каваи. — Просто запишите то, что вас беспокоит, и выбросьте это, когда вы злитесь".

В будущем исследователи хотят выяснить, имеет ли цифровой способ создания заметок такой же эффект, как и использование бумаги. Они также интересуются, будет ли работать быстрый взгляд на заметки, скажем, в течение 30 секунд.

Команда также связывает свои выводы с японской традицией под названием "хакидашисара", когда уничтожаются символические диски, представляющие триггеры гнева.

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"Это исследование предлагает простой способ облегчить гнев, — заключают исследователи, — он может помочь во многих ситуациях, от деловых встреч до семейной жизни и терапевтических сеансов".

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