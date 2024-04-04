Уникальный артефакт маори: ученые отреставрировали плащ из перьев исчезающей птицы (фото)

Ученые завершили реставрацию артефакта маори, изготовленного из перьев исчезающего вида птиц какапо, потратив более 100 часов. Эти попугаи, несмотря на все меры по их сохранению, все еще находятся под угрозой.

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Плащ маори, украшенный перьями исчезающей птицы какапо, теперь выставлен на всеобщее обозрение благодаря совместным усилиям по его сохранению. Эта уникальная одежда демонстрирует сложные техники ткачества маорийских ремесленников, пишет Heritage Daily.

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Какапо, также известный как совиный попугай, является редкой птицей, происходящей из Новой Зеландии. По состоянию на 2023 год осталось только 247 особей, и он стоит перед угрозой вымирания. Когда-то какапо процветал как один из самых распространенных видов птиц на островах Новой Зеландии.

Фото: Department of Conservation – Kakapo Sirocco – CC BY 2.0

Однако его неспособность к полету и оборонительное поведение, когда он замирает при угрозе, сделали его легкой мишенью как для первых поселенцев-маори, так и для полинезийских крыс, которые поедали его яйца и птенцов. Несмотря на исчезновение, какапо имеет огромное культурное и экологическое значение для коренного народа маори.

Этот плащ, часть заветной коллекции таонга (ценного культурного наследия), приобрел Дэвид Рамзи, корабельный хирург, в 1823 году. Он отличается перьями какапо, причудливо вплетенными в ткань, что демонстрирует мастерство и знания маорийских ткачей.

Реставраторы тщательно восстанавливали плащ, потратив более 100 часов на ремонт согнутых или частично сломанных перьев с помощью легкой шелковичной бумаги.

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Кроме этого, усилия по консервации дали возможность провести исследование ДНК, что стало вкладом инициативы, направленные на сохранение вида какапо. Этот совместный проект под руководством экспертов из новозеландского музея Te Papa Tongarewa освещает пересечение культурного сохранения и научного поиска.

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