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Технологии и наука

Неожиданное открытие в канализации: археологи нашли гробницу вельмож в Македонии (фото)

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Фото: Angeliki Kottaridi

В Вергине исследователи раскопали древнюю гробницу, которая принадлежала семье вельмож. Ученые даже смогли предположить, кем именно был мужчина, поскольку в его захоронении лежали редкие артефакты.

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В городе Вергина, известном ранее как Эгеи, расположенном в Центральной Македонии, во время обычного строительства канализационной сети обнаружили древнюю гробницу. Она содержала останки местного вельможи и его жены, пишет Arkeonews.

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Это место когда-то было столицей Македонии, древнего царства на севере Греции. Несмотря на перенос столицы в Пеллу в IV веке до н. э., Эгеи сохранили свое значение как место захоронения царской семьи.

На 36-й ежегодной археологической встрече "Археологического проекта в Македонии и Фракии" в Салониках Анжелики Коттаридис, почетный директор департамента древностей, представила это открытие вместе с другими уникальными находками из недавних раскопок.

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Шлем, найденный археологами на месте раскопок
Фото: Angeliki Kottaridi

Гробница, датированная III веком до н. э., находилась среди курганов в северо-западном углу некрополя. Внутри археологи нашли помещение размером 3,7х2,7 метра.

Мужчина был похоронен в гробнице вместе со щитом, укрепленным железными вставками, что указывает на то, что он, возможно, принадлежал к македонской элитной кавалерии, известной как гетайраи. Оружие, найденное внутри, изготовленное с высокой точностью, намекает на его происхождение из мастерской самого высокого уровня.

Внутренние стены гробницы украшала золотая лента с бантами, а на фасаде — цветные ступки. Эти особенности, по мнению археологов, свидетельствуют о более поздних изменениях для захоронения жены вельможи.

Другая гробница, раскопанная неподалеку в 1969 году Димитрисом Пандерманлисом, содержала еще два захоронения, что указывает на возможное скопление богатых захоронений. Такие открытия позволяют заглянуть в жизнь и обычаи древних цивилизаций, обогащая наше понимание истории.

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Эти находки не только проливают свет на жизнь древних македонцев, но и демонстрируют важность постоянных археологических исследований. Находки, полученные благодаря таким открытиям, не только поражают воображение, но и вносят вклад в наши коллективные знания, сохраняя истории тех, кто жил до нас, для следующих поколений.

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