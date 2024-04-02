Абакайнон, когда-то оживленный центр торговли и сельского хозяйства, играл важную роль в прошлом Сицилии. Он контролировал огромную территорию, простиравшуюся от Тирренского моря до горы Этна, и даже чеканил собственные монеты.

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В деревне Трипи, на северо-востоке Сицилии, археологи обнаружили остатки большой стои, длинной галереи-портика, датируемой греко-римской эпохой. Эта находка является весомым доказательством существования Абакайнона, древнего города, упоминаемого в исторических текстах, пишет Arkeonews.

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Абакайнон, когда-то оживленный центр торговли и сельского хозяйства, играл важную роль в прошлом Сицилии. Он контролировал огромную территорию, простиравшуюся от Тирренского моря до горы Этна, и даже чеканил собственные монеты. Однако его судьба изменилась, когда он заключил союз с Карфагеном, а затем попал под власть Рима, что привело к его упадку и исчезновению.

Абакайнон играл важную роль в течение длительного периода, в частности во времена Дионисия Старшего правителя Сиракуз с 431 до н. э. по 367 до н. э. Однако во времена Гиерона II, 275 до 215 года до н. э., город исчез из исторических записей.

Фото: Arkeonews

Известность Абакайнона связана с его монетным двором, где чеканили серебряные и медные монеты, украшенные классическими изображениями, такими как свиноматки, кабаны и желуди, образцы которых сейчас хранятся в музеях по всему миру. Изображение желудей, вероятно, отражает большие дубовые леса, покрывающие близлежащие горы, обеспечивая пастбища для больших стад свиней.

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На протяжении веков Абакайнон оставался потерянным для истории, но недавние раскопки в Трипе поставили под сомнение давнее убеждение, что город был полностью разрушен. Монеты, найденные во время этих раскопок, свидетельствуют о другой истории, побуждая ученых пересмотреть судьбу Абакайнона.

Окружающие деревни свидетельствуют о влиянии Абакайнона, и следы его старого плана города можно увидеть и сегодня. Во время раскопок были найдены сокровища, такие как золотые украшения и сложные украшения, демонстрирующие богатство местных жителей.

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