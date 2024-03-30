Колония древних афинян: в Амфиполисе археологи обнаружили десятки уникальных артефактов (фото)

Ученые завершили исследования в археологическом комплексе Амфиполис и планируют рассказать о своих находках в ближайшее время. Этот город когда-то был важным торговым и культурным центром, расположенным на побережье Эгейского моря.

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Недавние археологические раскопки в гробнице Каста и археологическом комплексе Амфиполис, Греция, обнаружили новые захватывающие находки, которые раскрывают значение города и его роль в важных исторических событиях. Эти находки будут официально объявлены на 36-м научном заседании "Археологического проекта в Македонии и Фракии", пишет Greekreporter.

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Профессор Димитрис Дамаскус из Университета Патр планирует рассказать о находках с античного рынка, который был экономическим и административным центром Амфиполиса. Также в центре внимания будет керамическая печь, обнаруженная в северной стене объекта.

Фото: Marmontel. CC BY 2.0/flickr

Амфиполис имеет богатую историю, первоначально основанный как колония древних афинян. Он стал известным во время Пелопоннесской войны, в частности, как место битвы между спартанцами и афинянами в 422 году до нашей эры. Позже он стал важной базой для подготовки Александра Македонского к его азиатским походам в 335 году до нашей эры.

К сожалению, после смерти Александра его семью, включая жену Роксану и сына Александра IV, постигла печальная участь: в 311 году до н. э. они были заключены в тюрьму и убиты в тюрьме.

Фото: Ministry of Culture

Происхождение названия "Амфиполис" является предметом дискуссий. Некоторые считают, что оно происходит от того, что река Стримон течет "вокруг города", другие предполагают, что название указывает на часть населения, проживавшего вокруг него. Однако наиболее вероятное объяснение указывает на его близость к перешейку, как предполагал Юлий Поллукс.

Во время Пелопоннесской войны в Амфиполисе шли ожесточенные бои между афинскими и спартанскими войсками, которые соревновались за контроль над городом. Город неоднократно переходил из рук в руки, став свидетелем выдающихся битв, таких как та, в которой погибли афинский генерал Клеон и спартанский генерал Брасидас в 422 году до н. э.

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Эти археологические открытия не только обогащают наше понимание древнего Амфиполиса, но и демонстрируют его ключевую роль в формировании региональной политики и конфликтах античности.

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