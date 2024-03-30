Колонія давніх афінян: в Амфіполісі археологи виявили десятки унікальних артефактів (фото)

Учені завершили дослідження в археологічному комплексі Амфіполіс та планують розповісти про свої знахідки найближчим часом. Це місто колись був важливим торговим і культурним центром, розташованим на узбережжі Егейського моря.

Related video

Нещодавні археологічні розкопки в гробниці Каста та археологічному комплексі Амфіполіс, Греція, виявили нові захопливі знахідки, які розкривають значення міста та його роль у важливих історичних подіях. Ці знахідки будуть офіційно оголошені на 36-му науковому засіданні "Археологічного проєкту в Македонії та Фракії", пише Greekreporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Професорка Дімітріс Дамаскус з Університету Патр планує розповісти про знахідки з античного ринку, який був економічним і адміністративним центром Амфіполіса. Також в центрі уваги буде керамічна піч, виявлена в північній стіні об'єкта.

Фото: Marmontel. CC BY 2.0/flickr

Амфіполіс має багату історію, спочатку заснований як колонія давніх афінян. Він став відомим під час Пелопоннеської війни, зокрема, як місце битви між спартанцями та афінянами у 422 році до нашої ери. Пізніше він став важливою базою для підготовки Александра Македонського до його азійських походів у 335 році до нашої ери.

На жаль, після смерті Александра його сім'ю, включаючи дружину Роксану і сина Александра IV, спіткала сумна доля: у 311 році до н. е. їх було ув'язнено і вбито у в'язниці.

Фото: Ministry of Culture

Походження назви "Амфіполіс" є предметом дискусій. Дехто вважає, що вона походить від того, що річка Стримон тече "навколо міста", інші припускають, що назва вказує на частину населення, яке проживало навколо нього. Однак найімовірніше пояснення вказує на його близькість до перешийка, як припускав Юлій Поллукс.

Під час Пелопоннеської війни в Амфіполісі точилися запеклі бої між афінськими та спартанськими військами, які змагалися за контроль над містом. Місто неодноразово переходило з рук в руки, ставши свідком визначних битв, таких як та, в якій загинули афінський генерал Клеон і спартанський генерал Брасідас у 422 році до н. е.

Важливо

Храми невідомих богів: вчені знайшли унікальні споруди і фортеці у Східній Анатолії (фото)

Ці археологічні відкриття не лише збагачують наше розуміння стародавнього Амфіполіса, але й демонструють його ключову роль у формуванні регіональної політики та конфліктах античності.

Раніше Фокус писав про найдавніше зображення медицини Стародавньої Греції. Малюнки знайшли на вазі яка зберігається у Луврі та датується 470 роком до н. е.

Також ми розповідали про те, як турецькі археологи вперше в історії провели дослідження Чорного моря. Дослідникам вдалося знайти унікальні артефакти та залишки стародавнього пірса.