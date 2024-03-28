Стояли в очереди и приносили дары: найдены древнейшие изображения медицины Древней Греции (фото)

Древняя греческая ваза, которая хранится в Лувре, оказались неожиданным источником знаний о медицине Древней Греции. Ученые изучили ее и обнаружили, что это — древнейшее из известных реалистичных изображений, связанных с медициной.

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Уникальное представление о медицинской помощи в Древней Греции удалось получить благодаря неожиданному источнику: небольшой вазе, датированной примерно 470 годом до н. э., которая сейчас хранится в Лувре во Франции. На этой вазе изображена больница, что делает ее древнейшим известным реалистичным изображением медицинского обслуживания в западной истории, пишет Greekreporter.

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В сцене, изображенной на вазе, врач проводит кровопускание пациенту в окружении нескольких других людей, ожидающих своей очереди на медицинскую помощь. Среди них — карлик с зайцем на плече, что добавляет интересного элемента. На картине также изображены различные медицинские инструменты и оборудование, такие как пиявки и медный таз для сбора крови.

Фото: Public Domain

По словам Манолиса Стефанакиса, соавтора недавнего исследования, это изображение отличается от предыдущих репрезентаций медицинской помощи в Древней Греции, которые часто включали божественные или религиозные элементы. Вместо этого эта сцена изображает повседневную практику древних врачей, что свидетельствует о том, что лечение травм и кровопускание были распространенными медицинскими процедурами в то время.

Стефанакис также освещает общественные нормы, окружавшие медицинскую практику в Древней Греции, отмечая, что врачи были высокооплачиваемыми и уважаемыми людьми. Включение карлика, который несет зайца, может свидетельствовать о привычной практике подношения подарков врачам.

Благодаря тщательному анализу исследователи получили ценную информацию из этого древнего произведения искусства. Расположение фигур, медицинских инструментов и даже изображение генетического заболевания, известного как ахондроплазия (самая распространенная форма карликовости), дают элементарное, но четкое представление о различных аспектах медицинского обслуживания в древних Афинах.

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Кроме того, сама ваза поражает своей формой и декоративной техникой. Ее сферическая форма, относительно редкая в Аттике того периода, указывает на влияние коринфского гончарного стиля. Кроме того, использование краснофигурной техники в ее декорировании добавляет ей ценности как историческому артефакту.

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