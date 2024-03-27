Гороскоп тайной секты Иудейской пустыни: ученые нашли секреты "детей света" (фото)
В Иудейской пустыне нашли таинственный свиток, который получил название "Гороскоп". Однако в нем не просто рассказывается, как составлять индивидуальный гороскоп, свиток также содержит тайные знания, которые принадлежали древней секте "детей света".
Одним из самых интересных свитков, найденных в Иудейской пустыне является так называемый "Гороскоп". Этот древний манускрипт пленил умы историков и археологов, раскрывая детали астрологии и мистицизма, которые практиковались таинственной сектой тысячи лет назад, пишет Arkeonews.
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Написанный на иврите, но со знаками на греческом, арамейском и древнееврейском языках, этот свиток не является обычным текстом. Это загадочный документ, написанный в обратном направлении слева направо, что намекает на его исключительность.
Доктор Орен Аблеман, исследователь отдела свитков Иудейской пустыни Управления древностей Израиля, предполагает, что его содержание предназначено для элитного руководства секты.
В основе "Гороскопа" лежит система верований, согласно которой дата рождения человека не только определяет его знак зодиака, но и формирует его физические характеристики и баланс света и тьмы в его душе. Каждая дата в календаре ассоциируется с определенной мерой света или тьмы, что отражает присущее человеку добро или зло в его душе.
Также свиток намекает на строгий процесс инициации для новых членов, которые стремились пополнить ряды "детей света". Он служил пособием для составления индивидуального гороскопа, в котором дата рождения человека определяла его личностные и физические черты. Доктор Аблеман предполагает, что этот процесс был чем-то большим, чем просто ритуал; это проверка на пригодность человека полностью принять верования и обычаи секты.Важно
Этот свиток служит свидетельством неизменного увлечения человечества мистическим и нашего неустанного стремления к знаниям. Углубляясь в тайны прошлого, мы открываем новые слои понимания наших предков и верований, которые формировали их жизнь.
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