Гороскоп тайной секты Иудейской пустыни: ученые нашли секреты "детей света" (фото)

В Иудейской пустыне нашли таинственный свиток, который получил название "Гороскоп". Однако в нем не просто рассказывается, как составлять индивидуальный гороскоп, свиток также содержит тайные знания, которые принадлежали древней секте "детей света".

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Одним из самых интересных свитков, найденных в Иудейской пустыне является так называемый "Гороскоп". Этот древний манускрипт пленил умы историков и археологов, раскрывая детали астрологии и мистицизма, которые практиковались таинственной сектой тысячи лет назад, пишет Arkeonews.

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Написанный на иврите, но со знаками на греческом, арамейском и древнееврейском языках, этот свиток не является обычным текстом. Это загадочный документ, написанный в обратном направлении слева направо, что намекает на его исключительность.

Доктор Орен Аблеман, исследователь отдела свитков Иудейской пустыни Управления древностей Израиля, предполагает, что его содержание предназначено для элитного руководства секты.

Астрологические особенности, такие как оппозиция, соединение и т.д. между планетами Фото: Wikimedia Commons

В основе "Гороскопа" лежит система верований, согласно которой дата рождения человека не только определяет его знак зодиака, но и формирует его физические характеристики и баланс света и тьмы в его душе. Каждая дата в календаре ассоциируется с определенной мерой света или тьмы, что отражает присущее человеку добро или зло в его душе.

Также свиток намекает на строгий процесс инициации для новых членов, которые стремились пополнить ряды "детей света". Он служил пособием для составления индивидуального гороскопа, в котором дата рождения человека определяла его личностные и физические черты. Доктор Аблеман предполагает, что этот процесс был чем-то большим, чем просто ритуал; это проверка на пригодность человека полностью принять верования и обычаи секты.

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Этот свиток служит свидетельством неизменного увлечения человечества мистическим и нашего неустанного стремления к знаниям. Углубляясь в тайны прошлого, мы открываем новые слои понимания наших предков и верований, которые формировали их жизнь.

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