Похоронили с кирпичом во рту: ученые воссоздали лицо "вампира" из XVI века (фото)

Ученые представили реконструкцию лица женщины, которая умерла во время вспышки чумы в XVI веке. Ее похоронили необычным способом, который свидетельствует о том, что ее считали вампиром.

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Женщину, похороненную в XVI веке с каменным кирпичом во рту, "вернули" к жизни благодаря искусной работе эксперта по реконструкции лица Сисеро Мораиса. Ее откопали из братской могилы жертв чумы на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне, пишет IFLScience.

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Во время раскопок захоронения в 2006 году исследователи обнаружили останки женщины, которая, вероятно, умерла во время вспышки чумы в 1576 году. Этот период обозначен широкой паникой и суевериями, что часто приводило к приписыванию сверхъестественных причин таким болезням, как чума.

Во время раскопок захоронения в 2006 году исследователи обнаружили останки женщины, которая, вероятно, умерла во время вспышки чумы в 1576 году Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Задолго до того, как написали историю о Дракуле, Европу охватила вампирская истерия, люди искали потусторонние объяснения разрушительным поветриям, охватившим их общины.

В этом случае женщину похоронили за столетие до появления знаменитого романа Брэма Стокера. Помещение каменного кирпича в ее рот свидетельствовало о страхе, что она восстанет из мертвых, как вампир, и будет распространять болезнь из-за своей якобы кровожадности.

Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Дальнейшее исследование показало, что на момент смерти женщине было около 60 лет и она, вероятно, принадлежала к низшему социальному классу, на что указывает ее преимущественно вегетарианская диета.

Чтобы восстановить ее внешность, 3D-дизайнер и судебно-медицинский эксперт Сисеро Мораис использовал передовые технологии. Он тщательно реконструировал черты ее лица, создав цифровую карту черепа и наложив на нее черты лица современных людей.

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Интересно, что эксперименты Мораиса показали, что кирпичи могли положить в рот женщины после ее смерти, не нанеся значительного вреда ее зубам или мягким тканям. Однако остается загадкой, сделали ли это намеренно.

Ранее Фокус писал, что Intel построит свой завод на месте неолитических курганов. Ученые нашли два массивных кургана на расстоянии около 200 метров друг от друга, которые содержат по несколько захоронений в каждом.

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