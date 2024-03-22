Поховали з цеглиною в роті: вчені відтворили лице "вампіра" з XVI століття (фото)

Учені представили реконструкцію обличчя жінки, яка померла під час спалаху чуми у XVI столітті. Її поховали в незвичайний спосіб, який свідчить про те, що її вважали вампіром.

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Жінку, поховану в XVI столітті з кам'яною цеглою в роті, "повернули" до життя завдяки майстерній роботі експерта з реконструкції обличчя Сісеро Мораіса. Її відкопали з братської могили жертв чуми на острові Лаццаретто Нуово у Венеціанській лагуні, пише IFLScience.

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Під час розкопок поховання у 2006 році дослідники виявили останки жінки, яка, ймовірно, померла під час спалаху чуми у 1576 році. Цей період позначений широкою панікою і забобонами, що часто призводило до приписування надприродних причин таким хворобам, як чума.

Під час розкопок поховання у 2006 році дослідники виявили останки жінки, яка, ймовірно, померла під час спалаху чуми у 1576 році Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Задовго до того, як написали історію про Дракулу, Європу охопила вампірська істерія, люди шукали потойбічні пояснення руйнівним пошестям, що охопили їхні громади.

У цьому випадку жінку поховали за століття до появи знаменитого роману Брема Стокера. Поміщення кам'яної цеглини в її рот свідчило про страх, що вона повстане з мертвих, як вампір, і поширюватиме хворобу через свою нібито кровожерливість.

Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Подальше дослідження показало, що на момент смерті жінці було близько 60 років і вона, ймовірно, належала до нижчого соціального класу, на що вказує її переважно вегетаріанська дієта.

Щоб відновити її зовнішність, 3D-дизайнер і судово-медичний експерт Сісеро Мораіс використав передові технології. Він ретельно реконструював риси її обличчя, створивши цифрову карту черепа і наклавши на неї риси обличчя сучасних людей.

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Цікаво, що експерименти Мораіса показали, що цеглу могли покласти в рот жінки після її смерті, не завдавши значної шкоди її зубам або м'яким тканинам. Однак залишається загадкою, чи зробили це навмисно.

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