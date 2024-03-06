Масштабні археологічні розкопки у Швеції: вчені знайшли понад 30 тисяч артефактів (фото)

У Кальмарі, Швеція, завершилися дворічні розкопки, під час яких знайшли безліч артефактів. Загалом вчені виявили понад 30 тисяч предметів, серед яких були речі, що належали різним суспільним групам.

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Під час нещодавніх археологічних розкопок у Кальмарі, Швеція, дослідники знайшли скарбницю з понад 30 000 предметів. Під керівництвом Магнуса Стібеуса з Державного історичного музею, дворічний проєкт виявив не лише залишки будівель, підвалів і вулиць, але й безліч артефактів, пише HeritageDaily.

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Це масштабне дослідження дає унікальний погляд на різні суспільні групи, такі як торговці, ремісники, державні службовці, парафіяни, як заможні, так і менш привілейовані верстви населення.

Серед найцікавіших знахідок — золотий перстень, прикрашений мотивом Христа, який, як вважають, датується XV століттям і, ймовірно, належав жінці. Подібні персні знаходили в Північній Фінляндії, Остергетланді та Уппланді, що свідчить про захопливий історичний зв'язок.

Фото: Arkeologerna

Не менш важливим є виявлення рідкісного скляного альсенгемета, названого на честь данського острова Альс. Ці маленькі скляні камінці, що асоціюються з церковним контекстом, слугували амулетами для паломників у XIII-XIV століттях. Знайдений у Кальмарі альсенгемет має три витончено вирізьблені фігурки, що робить його особливо незвичайною і цінною знахідкою.

Окрім цих реліквій, археологічна команда виявила сліди Кальмарської війни — конфлікту 1611 року між Данією-Норвегією та Швецією за торгові шляхи та мито. Ознаки війни включають спалені садиби, пов'язані з нападом дансько-норвезьких військ на місто, а також гарматні ядра, мушкетні кулі та мечі.

Ця знахідка допомагає нам зрозуміти життя різних суспільних груп і вплив на місто таких історичних подій, як Кальмарська війна. Золотий перстень і, зокрема, альсенгемет, дають яскраве уявлення про тогочасні культурні та релігійні практики.

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Оскільки дослідники продовжують аналізувати та документувати ці знахідки, потенціал для відкриття нових сюрпризів та розуміння історії міста залишається високим. Археологічний проєкт не лише збагачує наше розуміння минулого Кальмара, але й демонструє важливість збереження та вивчення артефактів.

Раніше Фокус писав про поховання в Омані, що містило останки дітей і немовлят. Таке відкриття — перше у своєму роді в цьому регіоні.

А також ми розповідали про знахідку, пов'язану з фараоном Рамсесом Великим. Вчені впевнені, що це друга половина статуї, частину якої знайшли у 1930 році.