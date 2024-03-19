Послання "любителя Риму": в Туреччині археологи знайшли тисячолітній напис (фото)

Поблизу гори Кімілдаґі (Kımıldağı) виявили унікальний артефакт, що проливає світло на багату історію царства Коммагена, розташованого між світами Александра Македонського та Ахеменідів.

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Жителі натрапили на рельєфну скульптуру поблизу Кімілдаґі (Туреччина) і пізніше повідомили про знахідку в Дирекцію музею Адіямана. Археологічні команди швидко визначили це місце як сакральну територію, розкопавши рельєф із зображенням сцени рукостискання та стели з написами, пише Arkeonews.

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Царство Коммагена, очолюване династією Єрванідів, яка стверджувала, що походить як від Александра, так і від Ахеменідів, було невеликою, але культурно яскравою державою. Його правитель, цар Антіох I, міг похвалитися родоводом, що сягав Дарія I через Єрванда (Оронта) I, відданого послідовника Атраксеркса II. Це царство, попри свої розміри, зуміло зберегти свою самобутність зі 163 року до н. е. до його інтеграції в римську провінцію Сирія в 72 році н. е.

Монети Антіоха I Фото: Вікіпедія

Цар Антіох I, також відомий як "любитель Риму", орієнтувався у складному політичному ландшафті, підтримуючи Помпея проти Мітрадата VI Понтійського. Він не лише претендував на божественний статус, але й намагався об'єднати різні релігії під час свого правління, що символізували чотири божественні сутності, пов'язані з ним. Його велична гробниця знаходиться на вершині гори Немрут, як свідчення його спадщини.

Скульптури на Немруд-Даг Фото: Вікіпедія

Через складний рельєф місцевості артефакти доставили до стародавнього міста Перре за допомогою військових гелікоптерів і канатів. Згодом експерти, такі як Чарльз Кроутер з Оксфордського університету та професорка Маргарита Фачелла з Пізанського університету, заглибилися в дослідження знахідок.

Дослідниця Фачелла виділила важливість написів, особливо тих, які приписують цареві Антіоху І. Вона зазначила: "В написах коммагенський цар Антіох I давав вказівки, особливо громадськості. Це напис, який проллє світло на історію людства і Коммагена. Для нас велика честь брати участь у його дослідженні та допомогти його зрозуміти"

Фото: AA

Особливий інтерес викликає рельєф із зображенням Антіоха І поруч із Мітрідатом І, який дає уявлення про тогочасний політичний і дипломатичний ландшафт. Це відкриття не лише збагачує наше розуміння історії Коммагена, але й робить внесок у ширшу картину людської цивілізації.

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