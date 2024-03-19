Полупроводники на костях: Intel построит свой завод на месте неолитических курганов (фото)

В Германии археологи нашли древние курганы на территории, принадлежащей компании Intel. В будущем на этом месте планируют построить завод по производству полупроводников.

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Вблизи Магдебурга, Германия, археологи нашли два кургана, которые датируются эпохой неолита. Открытие произошло во время раскопок, которые были вызваны будущими строительными работами технологического гиганта Intel, пишет Arkeonews.

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Ученые нашли два массивных кургана на расстоянии около 200 метров друг от друга, которые содержат по несколько захоронений в каждом. Эти курганы, входящие в группу Баальберге и датируемые с 4100 по 3600 годы до н. э., вероятно, были ключевыми ориентирами для доисторических сообществ.

Интересно, что пространство между ними служило церемониальным путем примерно 1000 лет спустя, где ритуально приносили в жертву молодой скот и хоронили людей.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Это место, расположенное в пределах Айленберга, небольшого холма, в районе которого планируется строительство заводов Intel, продолжает раскрывать свои тайны. Раскопки также открыли курганы времен культуры шаровидных амфор (3300-2800 гг. до н. э.) и культуры шнуровой керамики (около 2800-2050 гг. до н. э.), демонстрирующие последовательную модель ритуального использования на протяжении тысячелетий.

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В то время, когда Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт (LDA) завершает раскопки, чтобы освободить место для заводов по производству полупроводников Intel, важность документирования и сохранения этого древнего места невозможно переоценить.

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