Популярное место для любознательных зрителей: почему парижский морг привлекал живых

В 1860-х годах парижский морг был не просто местом последнего упокоения парижан, но и привлекательным для посетителей местом. Так сложилось из-за Salle d'exposition, зала, в котором выставляли тела умерших.

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На улицах Парижа 1860-х годов внимание прохожих привлекала одна особая достопримечательность — парижский морг. Несмотря на жуткую репутацию, это место стало центром любопытства и общественной активности, пишет IFLScience.

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В то время город переживал стремительные изменения, вызванные промышленной революцией. Люди из всех слоев общества стекались в Париж в поисках новых возможностей, часто оказываясь в опасных ситуациях. Трагично, что многие из них погибли в несчастных случаях, связанных с машинами или поездами, вдали от своих домов и любимых. Их тела находили временное пристанище в парижском морге.

Морг имел собственный выставочный зал, известный как Salle d'exposition, где выставлялись неопознанные тела. Это было практическое мероприятие, направленное на то, чтобы помочь семьям идентифицировать своих пропавших близких. Однако вскоре это стало больше, чем просто функциональным пространством; это стало зрелищем, которое привлекало толпы любопытных зрителей.

Фото: Википедия

В зависимости от того, кто был выставлен на показ, толпа могла разрастаться от десятков до сотен тысяч человек. Это было жуткое и одновременно захватывающее зрелище, похожее на болезненный музей. Привлекательность парижского морга выходила за пределы простого любопытства. Французский драматург Леон Гозлан уловил суть этого опыта: "Вы идете туда, чтобы увидеть утопленников, так же как где-нибудь вы идете, чтобы увидеть последнюю моду".

Но парижане не остановились на морге, они стремились к большему. В то время как Музей Гревена устраивал восковые воспроизведения убийств, морг пошел еще дальше, представив настоящие тела, удовлетворяя человеческое любопытство наиболее висцеральным способом, насколько это было возможно.

Газеты охотно сообщали об ужасных подробностях недавних смертей, а морг предоставлял читателям ощутимую связь с историями, которые они читали. Одним из самых известных экспонатов была "женщина, разрезанная на две части", найденная в реке Сене в 1876 году.

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Вопреки распространенному мнению, привлекательность парижского морга была обусловлена не только болезненным любопытством. По мнению исследователей, она служила формой общественного взаимодействия, когда посетители сопереживали умершим, а не упивались ужасом.

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