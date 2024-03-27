Гороскоп таємної секти Юдейської пустелі: вчені знайшли секрети "дітей світла" (фото)
У Юдейській пустелі знайшли таємничий сувій, який отримав назву "Гороскоп". Проте в ньому не просто розповідається, як складати індивідуальний гороскоп, сувій також містить таємні знання, які належали стародавній секті "дітей світла".
Одним із найгостроцікавіших сувоїв, знайдених в Юдейській пустелі є так званий "Гороскоп". Цей стародавній манускрипт полонив уми істориків та археологів, розкриваючи деталі астрології та містицизму, що практикувалися таємничою сектою тисячі років тому, пише Arkeonews.
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Написаний івритом, але зі знаками грецькою, арамейською та давньоєврейською мовами, цей сувій не є звичайним текстом. Це загадковий документ, написаний у зворотному напрямку зліва направо, що натякає на його винятковість.
Доктор Орен Аблеман, дослідник відділу сувоїв Юдейської пустелі Управління старожитностей Ізраїлю, припускає, що його зміст призначений для елітного керівництва секти.
В основі "Гороскопу" лежить система вірувань, згідно з якою дата народження людини не лише визначає її знак зодіаку, але й формує її фізичні характеристики та баланс світла і темряви в її душі. Кожна дата в календарі асоціюється з певною мірою світла чи темряви, що відображає притаманне людині добро чи зло в її душі.
Також сувій натякає на суворий процес ініціації для нових членів, які прагнули поповнити ряди "дітей світла". Він слугував посібником для складання індивідуального гороскопа, в якому дата народження людини визначала її особистісні та фізичні риси. Доктор Аблеман припускає, що цей процес був чимось більшим, ніж просто ритуал; це перевірка на придатність людини повністю прийняти вірування і звичаї секти.Важливо
Цей сувій слугує свідченням незмінного захоплення людства містичним і нашого невпинного прагнення до знань. Заглиблюючись у таємниці минулого, ми відкриваємо нові шари розуміння наших предків і вірувань, які формували їхнє життя.
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