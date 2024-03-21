Ученые нашли 7000-летние каноэ на неолитической стоянке: они раскрыли тайны мореплавания (фото)

Благодаря исследованию неолитических каноэ, найденных неподалеку от Рима, ученые раскрыли некоторые секреты древних мореплавателей. Оказалось, что 7 тысяч лет назад люди могли конкурировать с современными мореходными возможностями.

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Недавние исследования показывают, что древние мореплаватели были более умелыми, чем считалось ранее, и даже могли конкурировать с нашими современными мореходными возможностями. Открытие произошло благодаря исследованию Ла Мармотта, поселения, которому 7000 лет, погруженного под воду в итальянском озере Браччано близ Рима, пишет IFLScience.

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В этом месте исследователи обнаружили пять каноэ, которые датируются эпохой неолита. Одно из этих древних судов, вырезанное из дубового ствола длиной более 10 метров, может похвастаться определенными особенностями. Усиление вдоль его основания не только обеспечило прочность, но и улучшило маневренность.

Три Т-образных деревянных предмета, найденных на каноэ, намекают на возможность ранней парусной системы. Древние мореплаватели могли использовать примитивные паруса или другие морские инновации, повышающие безопасность, устойчивость и грузоподъемность.

Фото: Gibaja et al., 2024, PLOS ONE, (CC-BY 4.0)

Изобретательность не останавливается на большой дубовой лодке. Другое каноэ, изготовленное из ольхи, имеет своеобразную грибовидную деталь с отверстием. Похожий на современные кнехты, он, вероятно, служил для закрепления судна во время изменений уровня озера.

Остальные лодки сделаны из ольхи, тополя и бука. Ученые считают, что эти породы выбраны не просто так, а из-за свойств древесины.

Эти суда были не только для местных прогулок; их размер позволяет предположить, что они могли выходить за пределы озера Браччано, возможно, путешествовать по реке Арроне до Средиземноморья и дальше.

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Свидетельством этих путешествий являются артефакты, найденные в Ла Мармотта — гончарные изделия из Греции и Балтии, а также обсидиановые инструменты с далеких островов. И если вы скептически относитесь к мореходности этих древних лодок, подумайте об этом: группа отважных археологов проплыла на реплике одного из таких каноэ более 800 километров из Италии в Португалию еще в 1998 году.

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