Открытие мирового уровня: самые древние орудия труда в Европе нашли в Украине (фото)

Датированные 1,4 миллиона лет назад эти артефакты подтверждают теорию о маршруте ранней миграции людей в Европу с востока или юго-востока.

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Недавнее открытие в Украине открыло древние каменные орудия труда, что является древнейшим доказательством присутствия человека в Европе. Эти орудия, найденные на археологическом участке на западе Украины в поселке Королево (Закарпатская область), датируются 1,4 миллиона лет назад, пишет Independent.

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Открытие не только проливает свет на прибытие первых людей в Европу, но и намекает на маршрут, по которому они шли. Оно подтверждает идею о том, что первая волна ранней миграции людей в Европу происходила с востока или юго-востока.

Хронологические границы миграции ранних предков человека в Евразию, включая неандертальцев и современных людей, приходятся на период от двух до одного миллиона лет назад. Однако точно определить время их прихода в Европу оказалось сложно из-за немногочисленности археологических памятников той эпохи.

Королево, где масштабные раскопки продолжаются с 1970-х годов, является одним из редких мест, которые дают ценную информацию. Десятилетия назад исследователи обнаружили набор каменных орудий, сделанных из вулканических пород. Теперь, используя современные методы датирования, ученые определили, что слои осадочных пород, которые окружают эти инструменты, имеют возраст примерно 1,4 миллиона лет.

Фото: Czech Academy of Sciences

Мадс Фуршу Кнудсен (Mads Faurschou Knudsen), соавтор исследования из Орхусского университета в Дании, отметил важность этого открытия: "Это самое древнее датированное свидетельство существования человека в Европе".

Хотя идентичность создателей орудий труда остается неопределенной, исследователи подозревают, что это Homo erectus, первый вид, который начал ходить прямо и научился пользоваться огнем. Homo erectus покинул Африку около двух миллионов лет назад и распространился на Ближний Восток, Восточную Азию и Европу.

Доктор Роман Гарба, ведущий автор исследования, объяснил: "На основе климатической модели и данных полевых исследований пыльцы мы определили три возможных межледниковых теплых периода, когда первые гоминины могли добраться до Королева, скорее всего, через миграционный коридор реки Дунай".

Анализируя, как менялась среда обитания на территории Королево в течение двух миллионов лет, ученые считают, что ранние предки человека воспользовались теплыми периодами Земли, известными как межледниковые периоды, чтобы колонизировать эти высокоширотные места.

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Близость Королевского археологического участка к странам НАТО — Румынии и Венгрии — защитила поселок от разрушений, вызванных российской агрессией против Украины. Доктор Гарба отметил, что, несмотря на войну, ни одна бомба не упала на археологический объект.

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