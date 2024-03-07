В Польше нашли древний клад: его обнаружили с помощью металлоискателей (фото)

Артефакты могут иметь ритуальное значение, поскольку в бронзовый век люди часто оставляли предметы как вотивные жертвоприношения.

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В польском городе Слубице поисковики из Ассоциации "Drossen Lubuskie" во время исследования Любушским воеводским управлением охраны памятников обнаружили клад бронзового века. Эта находка проливает свет на древние практики в регионе, пишет HeritageDaily.

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Сокровище бронзовых артефактов состоит из трех серпов, двух топоров, четырех браслетов, шести перстней, фрагмента булавки и отрезка удила. Кроме того, на месте обнаружены остатки литейных отходов, которые дают представление об исторической бронзолитейной деятельности в этой местности.

Любушское воеводство, где и нашли уникальные артефакты

Маршалковское управление Любушского воеводства отметило параллели между этой находкой и предыдущей находкой возле Губина, связанной с лужицкой урнфильдской культурой, охватывающей 1000-800 гг. до н. э.

Бронза имела огромную ценность в эту эпоху, что побуждало ремесленников скрывать эти ценные вещи во время конфликтов или для предотвращения краж Фото: LWKZ

Этот период ознаменовался сосуществованием лужицкой и тшинецкой культур под влиянием культуры Тумулус эпохи средней бронзы, что способствовало интеграции сообществ в эпоху поздней бронзы и раннего железного века.

Бронза имела огромную ценность в эту эпоху, что побуждало ремесленников скрывать эти ценные вещи во время конфликтов или для предотвращения краж. Еще одной важной возможностью является ритуальный аспект, поскольку общины бронзового века часто оставляли предметы как вотивные жертвоприношения, что добавляет находкам еще один слой культурного значения

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