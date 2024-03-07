У Польщі знайшли стародавній скарб: його виявили за допомогою металошукачів (фото)

Артефакти можуть мати ритуальне значення, оскільки у бронзовий вік люди часто залишали предмети як вотивні жертвоприношення.

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У польському місті Слубіце пошуковці з Асоціації "Drossen Lubuskie" під час дослідження Любуським воєводським управлінням охорони пам'яток виявили скарб бронзової доби. Ця знахідка проливає світло на давні практики в регіоні, пише HeritageDaily.

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Скарб бронзових артефактів складається з трьох серпів, двох сокир, чотирьох браслетів, шести перснів, фрагмента шпильки та відрізка вудила. Крім того, на місці виявлено залишки ливарних відходів, що дають уявлення про історичну бронзоливарну діяльність у цій місцевості.

Любуське воєводство, де і знайшли унікальні артефакти

Маршалківське управління Любуського воєводства відзначило паралелі між цією знахідкою та попередньою знахідкою біля Губіна, пов'язаною з лужицькою урнфільдською культурою, що охоплює 1000-800 рр. до н. е.

Бронза мала величезну цінність у цю епоху, що спонукало ремісників приховувати ці цінні речі під час конфліктів або для запобігання крадіжкам Фото: LWKZ

Цей період ознаменувався співіснуванням лужицької та тшинецької культур під впливом культури Тумулус епохи середньої бронзи, що сприяло інтеграції спільнот в епоху пізньої бронзи та раннього залізного віку.

Бронза мала величезну цінність у цю епоху, що спонукало ремісників приховувати ці цінні речі під час конфліктів або для запобігання крадіжкам. Ще однією важливою можливістю є ритуальний аспект, оскільки громади бронзового віку часто залишали предмети як вотивні жертвоприношення, що додає знахідкам ще один шар культурного значення

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