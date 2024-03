Суеверия средневековых путешественников: найден уникальный талисман с царем всех змей (фото)

По легенде, василиск вылупляется петухом из яйца змеи или лягушки и может даже дышать огнем. Считается, что он приносит смерть тем, кто посмотрит ему в глаза.

В Вульце Нелиской, что в Замойском повете Польши, обнаружили удивительную находку — редкий средневековый значок паломника с изображением василиска. Также известный как "знак паломника", он является ажурной подвеской, изготовленной из свинца и олова. На нем изображен василиск — легендарное существо, которое считают царем змей, пишет HeritageDaily.

Согласно фольклору, василиск вылупляется петухом из яйца змеи или лягушки. Говорят, что его взгляд приносит смерть тому, кому не посчастливится заглянуть в его глаза. В средневековом искусстве василиски часто приобретают черты петуха, а некоторые версии мифа даже приписывают им способность дышать огнем.

С греческого "βασιλίσκος" его название переводится как "маленький царь". Это мифическое животное с головой петуха, хвостом змеи (дракона) и туловищем лягушки.

Василиск также появляется в английской переработанной версии Библии в Исаии 14:29 в призыве пророка к филистимлянам: "Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is broken: for out of the serpent’s root shall come forth a basilisk, and his fruit shall be a fiery flying serpent".

Найденный талисман-василиск

Именно такой талисман-василиск круглой формы, диаметром 2,8 см, обнаружили в Польше. Специалисты объясняют, что такие значки служили оберегами. Их задача заключалась в том, чтобы оберегать владельца во время путешествий, предлагая защиту от целого спектра зла — от нападения и кражи до болезней и других случайных несчастных событий.

Такие находки невероятно редки в Польше, но чаще встречаются в Западной Европе и датируются ранним Средневековьем. На паломнических значках, которые бывают разных форм и размеров, изображены различные образы, в частности святые, рыцари, зооморфные фигурки и человеческие фигуры.

Самые старые примеры таких артефактов датируются XI веком и связаны с Путем святого Иакова, также известным как "Камино-де-Сантьяго". Путь святого Иакова — это сеть паломнических путей, ведущих к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

Открытие этого средневекового значка не только добавляет уникальный кусочек к головоломке исторических артефактов, но и позволяет заглянуть в верования и обычаи средневековых путешественников. Эта находка напоминает нам, что даже в далеком прошлом люди искали материальные символы защиты и удачи для своих путешествий.

