Золотистый ретривер получила официальную должность в университете (видео)

Чарли стала настоящим талисманом университетской женской баскетбольной команды.

Двухлетний золотистый ретривер по кличке Чарли получила должность "директора по собачьему образу жизни" в женской баскетбольной команде Университета Монклер Стейт в Нью-Джерси. Теперь фото собаки, полное имя которой Чарли Каннингем Джонс, красуется на странице тренерского состава команды в разделе "Сотрудники женской баскетбольной команды 2024–2025 годов" вместе с двумя менеджерами-студентами, пишет People.

"С сердцем, таким же золотым, как ее мех, Чарли известна своим заразительным энтузиазмом, мотивацией вилять хвостом и способностью поднимать настроение как на площадке, так и за ее пределами. Независимо от того, приносит ли она радость на тренировки команды, оказывает ли эмоциональную поддержку или просто предлагает утешительное присутствие, Чарли является любимым членом команды. Она любит баскетбол и всех наших студентов-спортсменов и вспомогательный персонал. В свободное от работы время Чарли любит длительные походы, почесывания живота, плавание, коллекционирование палочек и, конечно же, угощения!" — говорится в биографии животного.

Чарли рядом со своей командой на тренировке

По словам второкурсницы Аманды Кастро, Чарли всегда привносит хорошее настроение перед игрой и уже стала талисманом команды.

После назначения Чарли директором по собачьему спорту женская баскетбольная команда готовится к "самому жаркому старту с сезона 2016-2017", выиграв свои первые три игры, отметила спортивная команда Университета Монклер.

Чарли уже сравнили с героем фильма "Эйр Бад" 1997 года, где собака обладала природным талантом к баскетболу.

"Эйр Бад знал, что его игровые дни закончились, поэтому он пошел по пути администратора", — шутят в соцсетях.

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