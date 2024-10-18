Каждый раз на привычном месте: ретривер Мэдди из Белфаста стала известной на весь мир (фото)
Кинологи говорят, что золотистые ретриверы являются одними из самых социально активных, добрых и сообразительных пород собак. Поэтому активность и дружелюбие Мэдди нашла отклик у многих пользователей соцсетей по всему миру.
Каждый из нас будет рад, когда его будет встречать на работе добрый и замечательный домашний любимец, который поднимет настроение и заставит улыбнуться. История золотистого ретривера по кличке Мэдди, которую знают в североирландском Белфасте, уже стала вирусной во многих уголках мира, пишет The Daily Mail.
Журналисты пишут, что собака каждую пятницу всегда выходит на улицу и ждет определенную группу людей. Ими стали мусорщики, которые регулярно во второй половине дня приезжают по четко установленному графику.
Один из работников компании по уборке мусора, Марк, рассказывает, что Мэдди всегда сидит на крыльце и ожидает именно их с коллегой приезда на своем мусороуборочном грузовике.
"Ей нравится видеть нас, и каждую пятницу утром она ждет, чтобы мы приехали. Она даже скребет дверь, когда не может выйти из дома, как только услышит грохот мусоровоза. Поэтому каждый раз встреча с Мэдди — это что-то невероятное", — говорит мужчина.
Его коллега, Нейтан, также говорит, что считает ее своим другом, с которой знаком уже более полутора лет.
"Я впервые ее увидел, когда она еще была щенком. И она была всегда такой. Я думаю, что она любит всех, но нас, наверное, даже немного больше", — отметил мусорщик.
Владелица золотистого ретривера Мэдди, Кейтлин Фиддлис, говорит, что ее дружелюбная собака стала своеобразным "терапевтом" для всего района, где она живет со своей любимицей. После чего у нее возникла идея публиковать всевозможное взаимодействие Мэдди с людьми в соцсетях.
"Все дело в том, как обычные и простые люди общаются с собакой. Я считаю, что это так приятно видеть, что она делает. Ведь все начиналось как обычное невинное видео, когда наша домашняя любимица начала общаться и улыбаться. Сейчас мы получаем огромное количество комментариев от людей, что они после тяжелой рабочей недели или проблем, посмотрев видео с Мэдди, говорят, что ее доброта и улыбка меняет их настроение, и они начинают лучше себя чувствовать", — говорит Кейтлин.
Сейчас история Мэдди уже стала далеко популярной за пределами Великобритании. Сейчас ее владелица ведет аккаунт в Instagram, который уже имеет более 40 тысяч подписчиков, а общее количество просмотров уже идет на миллионы за каждое видео. Больше всего вне Британии, видео с Мэдди просматривают и лайкают в Южной Корее, Бразилии и Франции.
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