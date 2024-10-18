Каждый раз на привычном месте: ретривер Мэдди из Белфаста стала известной на весь мир (фото)

Кинологи говорят, что золотистые ретриверы являются одними из самых социально активных, добрых и сообразительных пород собак. Поэтому активность и дружелюбие Мэдди нашла отклик у многих пользователей соцсетей по всему миру.

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Каждый из нас будет рад, когда его будет встречать на работе добрый и замечательный домашний любимец, который поднимет настроение и заставит улыбнуться. История золотистого ретривера по кличке Мэдди, которую знают в североирландском Белфасте, уже стала вирусной во многих уголках мира, пишет The Daily Mail.

Журналисты пишут, что собака каждую пятницу всегда выходит на улицу и ждет определенную группу людей. Ими стали мусорщики, которые регулярно во второй половине дня приезжают по четко установленному графику.

Мэдди в жилете, подаренном мусорщиками Белфаста (фото: maddiethebad.e/Instagram)

Один из работников компании по уборке мусора, Марк, рассказывает, что Мэдди всегда сидит на крыльце и ожидает именно их с коллегой приезда на своем мусороуборочном грузовике.

"Ей нравится видеть нас, и каждую пятницу утром она ждет, чтобы мы приехали. Она даже скребет дверь, когда не может выйти из дома, как только услышит грохот мусоровоза. Поэтому каждый раз встреча с Мэдди — это что-то невероятное", — говорит мужчина.

Его коллега, Нейтан, также говорит, что считает ее своим другом, с которой знаком уже более полутора лет.

"Я впервые ее увидел, когда она еще была щенком. И она была всегда такой. Я думаю, что она любит всех, но нас, наверное, даже немного больше", — отметил мусорщик.

Мусорщики Марк и Нейтан, которые давно подружились с Мэдди (фото: Daily Mail)

Владелица золотистого ретривера Мэдди, Кейтлин Фиддлис, говорит, что ее дружелюбная собака стала своеобразным "терапевтом" для всего района, где она живет со своей любимицей. После чего у нее возникла идея публиковать всевозможное взаимодействие Мэдди с людьми в соцсетях.

"Все дело в том, как обычные и простые люди общаются с собакой. Я считаю, что это так приятно видеть, что она делает. Ведь все начиналось как обычное невинное видео, когда наша домашняя любимица начала общаться и улыбаться. Сейчас мы получаем огромное количество комментариев от людей, что они после тяжелой рабочей недели или проблем, посмотрев видео с Мэдди, говорят, что ее доброта и улыбка меняет их настроение, и они начинают лучше себя чувствовать", — говорит Кейтлин.

Мэдди ожидает своих друзей, которые вывозят мусор (видео: maddiethebad.e/Instagram)

Сейчас история Мэдди уже стала далеко популярной за пределами Великобритании. Сейчас ее владелица ведет аккаунт в Instagram, который уже имеет более 40 тысяч подписчиков, а общее количество просмотров уже идет на миллионы за каждое видео. Больше всего вне Британии, видео с Мэдди просматривают и лайкают в Южной Корее, Бразилии и Франции.

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