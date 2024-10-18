Щоразу на звичному місці: ретривер Медді з Белфаста стала відомою на весь світ (фото)

Кінологи кажуть, що золотисті ретривери є одними з надзвичайно соціально активних, добрих та кмітливих порід собак. Тому активність та дружелюбність Медді знайшла відгук у багатьох користувачів соцмереж по всьому світу.

Related video

Кожен з нас буде втішений, коли його буде зустрічати на роботі добрий та чудовий домашній улюбленець, що підійме настрій та змусить усміхнутися. Історія золотистого ретривера на кличку Медді, яку знають в північноірландському Белфасті, вже стала вірусною в багатьох куточках світу, пише The Daily Mail.

Журналісти пишуть, що собака кожної п'ятниці завжди виходить на вулицю та чекає на певну групу людей. Ними стали сміттярі, які регулярно в другій половині дня приїжджають за чітко встановленим графіком.

Медді у жилеті, подарованому сміттярами Белфаста (фото: maddiethebad.e/Instagram)

Один з працівників компанії з прибирання сміття, Марк, розповідає, що Медді завжди сидить на ґанку та очікує саме їхнього з колегою приїзду на своїй сміттєзбиральній вантажівці.

"Їй подобається бачити нас і щоп’ятниці вранці вона чекає, щоб ми приїхали. Вона навіть шкрябає двері, коли не може вийти з дому, як тільки-но почує гуркіт сміттєвоза. Тому кожного разу зустріч із Медді — це щось неймовірне", — розповідає чоловік.

Його колега, Нейтан, також каже, що вважає її своїм другом, з якою знайомий вже понад півтора року.

"Я вперше її побачив, коли вона ще була цуценям. І вона була завжди такою. Я думаю, що вона любить всіх, але нас, напевне, навіть трішки більше", — відзначив сміттяр.

Сміттярі Марк і Нейтан, які давно подружилися з Медді (фото: Daily Mail)

Власниця золотистого ретривера Медді, Кейтлін Фіддліс, каже, що її дружелюбна собака стала своєрідним "терапевтом" для всього району, де вона мешкає зі своєю улюбленицею. Після чого у неї виникла ідея публікувати всіляку взаємодію Медді з людьми в соцмережах.

"Вся справа полягає в тому, як пересічні та звичайні люди спілкуються з собакою. Я вважаю, що це так приємно бачити, що вона робить. Адже все починалося як звичайне невинні відео, коли наша домашня улюблениця почала спілкуватися та усміхатися. Зараз ми отримуємо величезну кількість коментарів від людей, що вони після важкого робочого тижня чи проблем, подивившись відео з Медді, кажуть, що її доброта та посмішка змінює їхній настрій і вони починають краще почуватися", — каже Кейтлін.

Медді очікує на своїх друзів, які вивозять сміття (відео: maddiethebad.e/Instagram)

Наразі історія Медді вже стала популярною далеко за межами Великої Британії. Наразі її власниця веде аккаунт в Instagram, який вже має понад 40 тисяч підписників, а загальна кількість переглядів уже йде на мільйони за кожне відео. Найбільше поза Британією відео з Медді переглядають та лайкають в Південній Кореї, Бразилії та Франції.

Нагадаємо, Фокус писав про історію німецької вівчарки Софі, яку приручив відомий британський журналіст, який страждає на хворобу Паркінсона. Журналіст у відставці Рорі Келлен-Джонс розповів, як йому вдалося знайти порозуміння з його улюбленицею.

Також ми писали про те, як наявність собаки впливає на психічне та фізичне здоров'я людини. Дослідники назвали всі плюси та мінуси наявності улюбленця в домі та розповіли, як життя із собакою впливає на здоров'я людини.