Софі з Румунії: історія відомого журналіста та його собаки стала вірусною в Британії (фото)

Відомий британський журналіст у відставці Рорі Келлен-Джонс розповів, як йому вдалося знайти спільне порозуміння з його новою улюбленицею, німецькою вівчаркою за кличкою Софі.

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Німецька вівчарка з Румунії на кличку Софі стала дуже популярною в соцмережах після того, як її взяв під свій захист відомий британський журналіст у відставці Рорі Келлен-Джонс. Про неймовірну історію дружби та порозуміння, про яку медійник написав популярну нині книжку, написало видання Express.

Журналісти пишуть, що ця історія розпочалася тоді, коли у 2021 році Келлен-Джонс покинув свою роботу на BBC, де працював журналістом у питаннях технологій. За два роки до того, у 2019 році, медійнику поставити невтішний діагноз — хвороба Паркінсона, що змусила його достроково завершити свою кар'єру.

На початку 2022 року померла його улюблена собака породи коллі на прізвисько Кебедж (англ. Cabbage, дослівно "Капуста"), і протягом року не наважувався прийняти нового домашнього улюбленця. Опісля того, журналіст наважився знайти нового собаку, і таким чином, він дізнався про покинуте цуценя німецької вівчарки з Румунії, яку він взяв під опіку та назвав Софі.

Софі у перші дні (фото: Рорі Келлен-Джонс/X)

Британські медіа вказують, що Келлен-Джонс та його дружина, економістка Діана Койл, вирішити взяти під свій прихисток цю собаку якраз на Різдво того ж 2022 року. Журналіст сподівався, що новий улюбленець допоможе йому підтримувати свої розумові та фізичні кондиції попри важку та невиліковну хворобу.

Однак після того, як вівчаркам поселилася в будинку колишнього медійника, то вона дала зрозуміти, що не дуже бажає виходити на вулицю. Вона була настільки полохливою та заляканою, що просто ховалася за диваном протягом перших семи місяців від будь-яких різких звуків.

Медіа пишуть, що парі знадобилося 14 місяців, щоби спробувати таки взяти на прогулянку нову улюбленицю. Келлен-Джонс згадував, що йому всі знайомі казали, що мають пройти місяці, перш ніж собака зможе заспокоїтися та почне бути більш активною.

"Коли люди вперше сказали, що можуть пройти місяці, я подумав: "О Боже, я не можу витримати місяці", — сказав колишній медійник Рорі, додавши, що він та його дружина почали максимально сприяти Софі, аби вона могла освоїтися в її новому домі.

Журналіст зізнався, що навесні 2023 року він запитував себе, чи зміниться щось далі, адже не вірив, що собака не захоче вийти гуляти. І потім вирішив поділитися історією адаптації свого улюбленця у Twitter, яка знайшла відгук у десятків користувачів під хештегом #SophieFromRomania.

Софі на своєму улюбленому місці вдома (фото: Рорі Келлен-Джонс/X) Фото: Рорі Келлен-Джонс/X

Історія набула великого розголосу, а історію Софі та її господаря зацікавила багатьох британців. З часом Рорі таки наважився зрозуміти, що не так з новою домашньою улюбленицею. Після огляду лікарів виявилося, що Софі повторила долю багатьох цуценят, яких викинути десь на дорозі та покинули напризволяще. Коли ж її знайшли та відправили до притулку для бездомних тварин, то виявилося, що вона була абсолютно не соціалізована до життя.

Келлен-Джонс та його дружина після консультацій з ветеринарами вирішили розпочати лікування, яке допомогло б собаці подолати відчуття страху та апатії. Протягом семи місяців вони наглядали за твариною, яка не покидала своєї кімнати на час процедур, допоки влітку 2023 року їй не стало краще, а сім'я не почала тривалу процедуру. Вона мала допомогти Софі поступово пройти весь процес адаптації.

Однак восени 2023 року, журналіст впав та зламав ліктя. Медійник каже, що через цю травму процедура психологічної допомоги для його собаки затягнулася, оскільки він не зміг повноцінно долучитися до неї. Він додає, що саме хвороба Паркінсона була причиною того, що він втратив координацію, впав і зламав ліктя.

Софі продовжувала процес адаптації (фото: Рорі Келлен-Джонс/X)

Все ж, у лютого цього року Рорі наважився розпочати те, на чому через власну травму змушений був зупинитися — допомогти завершити процес адаптації Софі. Він разом з дружиною взяв і посадив собаку в машину, після чого вони вирушили у місцевий парк. Коли собака опинилася перед входом до парку, вона почала активно обнюхуватися і цікавитися всім довкола. Подружжя зрозуміло, що нарешті її зусилля привели до перших успіхів, та радіти ще було зарано.

Софі під час прогулянки (фото: Рорі Келлен-Джонс/X)

Собака не хотіла задалеко йти в парк, і тому Келлен-Джонс почав поступово проводити час з Софі. Ще знадобився тривалий проміжок часу, аби собака почала поступово звикати до паркової зони, а вже потім журналісту вдавалося ще частіше проходити шлях на прогулянку не на машині, а пішки.

Наразі журналіст зізнається, що жалкує про те, що швидше не зміг адаптувати Софі до довколишнього життя та спілкуванню з іншими собаками. Водночас він переконаний, що необхідно добре зрозуміти собаку, яку кожен збирається прийняти на своє утримування, хоч це може бути нелегко.

"Ви повинні погодитися з тим, що ваша ідея собаки, ваш ідеал собаки, можливо, ніколи не здійсниться. Але це подорож. І ми пройшли довгий шлях", — констатує Рорі Келлен-Джонс.

Софі поруч з господарем (фото: Рорі Келлен-Джонс/X)

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