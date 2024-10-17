Софи из Румынии: история известного журналиста и его собаки стала вирусной в Британии (фото)

Известный британский журналист в отставке Рори Келлен-Джонс рассказал, как ему удалось найти общее понимание с его новой любимицей, немецкой овчаркой по кличке Софи.

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Немецкая овчарка из Румынии по кличке Софи стала очень популярной в соцсетях после того, как ее взял под свою защиту известный британский журналист в отставке Рори Келлен-Джонс. О невероятной истории дружбы и взаимопонимания, о которой медийщик написал популярную ныне книгу, написало издание Express.

Журналисты пишут, что эта история началась тогда, когда в 2021 году Келлен-Джонс покинул свою работу на BBC, где работал журналистом в вопросах технологий. За два года до того, в 2019 году, медийщику поставить неутешительный диагноз — болезнь Паркинсона, что заставило его досрочно завершить свою карьеру.

В начале 2022 года умерла его любимая собака породы колли по кличке Кебедж (англ. Cabbage, дословно "Капуста"), и в течение года не решался принять нового домашнего любимца. После того, журналист решился найти новую собаку, и таким образом, он узнал о брошенном щенке немецкой овчарки из Румынии, которую он взял под опеку и назвал Софи.

Софи в первые дни (фото: Рори Келлен-Джонс/X)

Британские медиа указывают, что Келлен-Джонс и его жена, экономистка Диана Койл, решили взять под свой приют эту собаку как раз на Рождество того же 2022 года. Журналист надеялся, что новый любимец поможет ему поддерживать свои умственные и физические кондиции несмотря на тяжелую и неизлечимую болезнь.

Однако после того, как овчарка поселилась в доме бывшего медийщика, то она дала понять, что не очень желает выходить на улицу. Она была настолько пугливой и запуганной, что просто пряталась за диваном в течение первых семи месяцев от любых резких звуков.

Медиа пишут, что паре понадобилось 14 месяцев, чтобы попробовать таки взять на прогулку новую любимицу. Келлен-Джонс вспоминал, что ему все знакомые говорили, что должны пройти месяцы, прежде чем собака сможет успокоиться и начнет быть более активной.

"Когда люди впервые сказали, что могут пройти месяцы, я подумал: "О Боже, я не могу выдержать месяцы", — сказал бывший медийщик Рори, добавив, что он и его жена начали максимально способствовать Софи, чтобы она могла освоиться в ее новом доме.

Журналист признался, что весной 2023 года он спрашивал себя, изменится ли что-то дальше, ведь не верил, что собака не захочет выйти гулять. И потом решил поделиться историей адаптации своего любимца в Twitter, которая нашла отклик у десятков пользователей под хэштегом #SophieFromRomania.

Софи на своем любимом месте дома (фото: Рори Келлен-Джонс/X) Фото: Рорі Келлен-Джонс/X

История получила большую огласку, а история Софи и ее хозяина заинтересовала многих британцев. Со временем Рори таки решился понять, что не так с новой домашней любимицей. После осмотра врачей оказалось, что Софи повторила судьбу многих щенков, которых выбросили где-то на дороге и бросили на произвол судьбы. Когда же ее нашли и отправили в приют для бездомных животных, то оказалось, что она была абсолютно не социализирована к жизни.

Келлен-Джонс и его жена после консультаций с ветеринарами решили начать лечение, которое помогло бы собаке преодолеть чувство страха и апатии. В течение семи месяцев они наблюдали за животным, которое не покидало свою комнату на время процедур, пока летом 2023 года ей не стало лучше, а семья не начала длительную процедуру. Она должна была помочь Софи постепенно пройти весь процесс адаптации.

Однако осенью 2023 года, журналист упал и сломал локоть. Медийщик говорит, что из-за этой травмы процедура психологической помощи для его собаки затянулась, поскольку он не смог полноценно приобщиться к ней. Он добавляет, что именно болезнь Паркинсона была причиной того, что он потерял координацию, упал и сломал локоть.

Софи продолжала процесс адаптации (фото: Рори Келлен-Джонс/X)

Все же, в феврале этого года Рори решился начать то, на чем из-за собственной травмы вынужден был остановиться — помочь завершить процесс адаптации Софи. Он вместе с женой взял и посадил собаку в машину, после чего они отправились в местный парк. Когда собака оказалась перед входом в парк, она начала активно обнюхиваться и интересоваться всем вокруг. Супруги поняли, что наконец ее усилия привели к первым успехам, но радоваться еще было рано.

Софи во время прогулки (фото: Рори Келлен-Джонс/X)

Собака не хотела далеко идти в парк, и поэтому Келлен-Джонс начал постепенно проводить время с Софи. Еще понадобился длительный промежуток времени, чтобы собака начала постепенно привыкать к парковой зоне, а уже потом журналисту удавалось еще чаще проходить путь на прогулку не на машине, а пешком.

Сейчас журналист признается, что сожалеет о том, что скорее не смог адаптировать Софи к окружающей жизни и общению с другими собаками. В то же время он убежден, что необходимо хорошо понять собаку, которую каждый собирается принять на свое содержание, хотя это может быть нелегко.

"Вы должны согласиться с тем, что ваша идея собаки, ваш идеал собаки, возможно, никогда не осуществится. Но это путешествие. И мы прошли долгий путь", — констатирует Рори Келлен-Джонс.

Софи рядом с хозяином (фото: Рори Келлен-Джонс/X)

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