Золотистий ретривер отримала офіційну посаду в університеті (відео)

Чарлі стала справжнім талісманом університетської жіночої баскетбольної команди.

Дворічний золотистий ретривер на прізвисько Чарлі отримала посаду "директора з собачого способу життя" в жіночій баскетбольній команді університету Монклер Стейт у Нью-Джерсі. Тепер фото собаки, повне ім'я якої Чарлі Каннінгем Джонс, красується на сторінці тренерського складу команди в розділі "Співробітники жіночої баскетбольної команди 2024-2025 років" разом із двома менеджерами-студентами, пише People.

"Із серцем, таким же золотим, як її хутро, Чарлі відома своїм заразливим ентузіазмом, мотивацією виляти хвостом і здатністю піднімати настрій як на майданчику, так і за його межами. Незалежно від того, чи приносить вона радість на тренування команди, чи надає емоційну підтримку або просто пропонує втішну присутність, Чарлі є улюбленим членом команди. Вона любить баскетбол і всіх наших студентів-спортсменів та допоміжний персонал. У вільний від роботи час Чарлі полюбляє тривалі походи, чухання живота, плавання, колекціонування паличок і, звісно ж, частування!" — йдеться в біографії тварини.

Чарлі поруч зі своєю командою на тренуванні

За словами другокурсниці Аманди Кастро, Чарлі завжди привносить гарний настрій перед грою і вже стала талісманом команди.

Після призначення Чарлі директором із собачого спорту жіноча баскетбольна команда готується до "найспекотнішого старту з сезону 2016-2017", вигравши свої перші три гри, зазначила спортивна команда Університету Монклер.

Чарлі вже порівняли з героєм фільму "Ейр Бад" 1997 року, де собака мав природний талант до баскетболу.

"Ейр Бад знав, що його ігрові дні закінчилися, тому він пішов шляхом адміністратора", — жартують у соцмережах.

Раніше Фокус писав, що ретривер Медді з Белфаста стала відомою на весь світ.