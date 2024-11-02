От замков до гостиниц: 5 самых посещаемых призраками мест в Европе (фото)

Легендарные места, окутанные жуткими историями и необъяснимыми явлениями, притягивают к себе любителей паранормальных явлений. Мистические локации наверняка заставят даже самых смелых посетителей испытать чувство страха.

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Некоторые замки и отели с привидениями наполнены призраками круглый год. Эксперт по мистическим местам Ребекка Суэйн считает, что независимо от того, являетесь ли вы опытным охотником за привидениями или любопытным скептиком, Европа предлагает несколько действительно леденящих душу мест, которые обещают встречу со сверхъестественным — если вы осмелитесь, пишет Hello.

Представьте себя в гостинице "Русалочка" в Сассексе, где по коридорам бродят призрачные фигуры, или в возвышающемся замке Бриссак во Франции, где обитает убитая горем девушка, призрак которой посещает его комнаты.

"Настоящие искатели острых ощущений и фанатики паранормальных явлений будут в восторге от мысли провести ночь в некоторых из самых таинственных мест Европы. Те, кто ищет по-настоящему страшных ощущений, могут остановиться в этих местах, некоторые из которых настолько населены призраками, что после их пребывания в них обращают в веру неверующих", — отметила Ребекка.

Гостиница "Русалка"

Номер в гостинице "Русалка", Англия Фото: facebook.com/MermaidInn

Британская гостиница Mermaid Inn в Сассексе считается одним из самых посещаемых привидениями мест в стране. Гости сообщали, что чувствовали жуткое присутствие в своих номерах, а в номере 17, как известно, становится очень холодно без видимых причин. В отеле также было несколько сообщений о том, что видели "даму в белом", сидящую в кресле рядом с камином в номере один. Гости, оставляющие свою одежду на ночь на стуле, жалуются на то, что утром их одежда полностью промокает.

Замок Драгсхольм

Замок Драгсхольм Фото: Википедия

Этот исторический замок в Зеландии раньше был тюрьмой и привлекал множество медиумов и исследователей паранормальных явлений на протяжении многих лет. В здании было несколько случаев появления призраков, но чаще всего, как говорят, появляется призрак Селины Бовлес, также известной как "Белая леди".

Селина была помолвлена ​​с сыном дворянина, но забеременела от неизвестного мужчины, который, как говорили, был ее истинной любовью. Когда ее отец узнал об этом, он приковал ее к стене в подвале Драгсхольма, где вокруг нее была возведена стена. Там ее оставили умирать. Гости сообщают, что видели и слышали, как Белая Дама плакала по своему партнеру ночью.

Отель "Билан"

Отель "Билан" в Швеции Фото: facebook.com/ClarionCollectionHotelBilan

Еще одна бывшая тюрьма, шведский отель "Билан" в Карлстаде, была построена в 1800-х годах, а некоторые из ее сохранившихся камер в подвале теперь превращены в музей. Администратор отеля сообщил, что однажды ночью почувствовал невидимое препятствие после попытки закрыть музей. Гости также утверждали, что чувствовали странные грохоты в других частях отеля.

Замок Туллох

Замок Туллох в Шотландии Фото: Википедия

Считается, что в шотландском замке Туллох в Дингуолле обитает множество привидений, но самым популярным из них является Зеленая Леди, которую считают Элизабет Дэвидсон. По легенде, застав отца с горничной замка, Элизабет побежала обратно в свою комнату (комната 15), споткнулась о лестницу и сломала шею.

Зеленую Даму уже снимали на пленку, а команды исследователей паранормальных явлений, изучавшие замок, сообщали о светящихся шарах, холодных пятнах, постоянном шуме и ударах без каких-либо объяснений.

Замок Бриссак

Замок Бриссак во Франции Фото: Википедия

В отличие от многих других мест с привидениями по всей Европе, во французском средневековом замке Бриссак в городке Бриссак-Кенсе, как говорят, живет один-единственный призрачный житель. Шарлотта де Брезе, незаконнорожденная дочь короля Карла VII, встретила трагический конец в одну роковую ночь, когда ее муж Жак обнаружил ее в объятиях любовника. В порыве ярости он убил их обоих, оставив их души прикованными к замку.

Сегодня призрак Шарлотты часто можно увидеть в башенной комнате часовни — ее любимом месте, — где посетители рассказывают, что слышат слабый шепот, чувствуют холодные сквозняки, а иногда даже видят ее призрачную фигуру, скользящую по коридорам.

Ранее, 26 сентября, Фокус писал о блогере, который побывал в замке, принадлежащему погибшему на "Титанике" владельцу.