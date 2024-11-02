Від замків до готелів: 5 найбільш відвідуваних привидами місць у Європі (фото)

Легендарні місця, оповиті моторошними історіями і незрозумілими явищами, притягують до себе любителів паранормальних явищ. Містичні локації напевно змусять навіть найсміливіших відвідувачів відчути почуття страху.

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Деякі замки і готелі з привидами наповнені примарами цілий рік. Експертка з містичних місць Ребекка Суейн вважає, що незалежно від того, чи є ви досвідченим мисливцем на привидів, чи допитливим скептиком, Європа пропонує кілька місць, від яких справді холоне в душі, і які обіцяють зустріч із надприродним, якщо ви наважитеся, пише Hello.

Уявіть себе в готелі "Русалонька" в Сассексі, де коридорами блукають примарні постаті, або в піднесеному замку Бріссак у Франції, де мешкає вбита горем дівчина, привид якої відвідує його кімнати.

"Справжні шукачі гострих відчуттів і фанатики паранормальних явищ будуть у захваті від думки провести ніч у деяких із найтаємничіших місць Європи. Ті, хто шукає по-справжньому страшних відчуттів, можуть зупинитися в цих місцях, деякі з яких настільки населені примарами, що після їхнього перебування в них навертають у віру невіруючих", — зазначила Ребекка.

Готель "Русалка"

Номер у готелі "Русалка", Англія Фото: facebook.com/MermaidInn

Британський готель Mermaid Inn у Сассексі вважається одним із найбільш відвідуваних привидами місць у країні. Гості повідомляли, що відчували моторошну присутність у своїх номерах, а в номері 17, як відомо, стає дуже холодно без видимих причин. У готелі також було кілька повідомлень про те, що бачили "даму в білому", яка сиділа в кріслі поруч із каміном у номері один. Гості, які залишають свій одяг на ніч на стільці, скаржаться на те, що вранці їхній одяг повністю промокає.

Замок Драгсхольм

Замок Драгсхольм Фото: Вiкiпедiя

Цей історичний замок у Зеландії раніше був в'язницею і приваблював безліч медіумів і дослідників паранормальних явищ протягом багатьох років. У будівлі було кілька випадків появи привидів, але найчастіше, як кажуть, з'являється привид Селіни Бовлес, також відомої як "Біла леді".

Селіна була заручена з сином дворянина, але завагітніла від невідомого чоловіка, який, як казали, був її справжнім коханням. Коли її батько дізнався про це, він прикував її до стіни в підвалі Драгсхольма, де навколо неї була зведена стіна. Там її залишили помирати. Гості повідомляють, що бачили і чули, як Біла Дама плакала за своїм партнером уночі.

Готель "Білан"

Готель "Білан" у Швеції Фото: facebook.com/ClarionCollectionHotelBilan

Ще одна колишня в'язниця, шведський готель "Білан" у Карлстаді, була побудована в 1800-х роках, а деякі з її збережених камер у підвалі тепер перетворені на музей. Адміністратор готелю повідомив, що одного разу вночі відчув невидиму перешкоду після спроби закрити музей. Гості також стверджували, що відчували дивні гуркоти в інших частинах готелю.

Замок Туллох

Замок Туллох у Шотландії Фото: Вiкiпедiя

Вважається, що в шотландському замку Туллох у Дінгуоллі мешкає безліч привидів, але найпопулярнішим із них є Зелена Леді, яку вважають Елізабет Девідсон. За легендою, заставши батька з покоївкою замку, Елізабет побігла назад у свою кімнату (кімната 15), перечепилася об сходи і зламала шию.

Зелену Даму вже знімали на плівку, а команди дослідників паранормальних явищ, які вивчали замок, повідомляли про кулі, які світяться, холодні плями, постійний шум і удари без будь-яких пояснень.

Замок Бріссак

Замок Бріссак у Франції Фото: Вiкiпедiя

На відміну від багатьох інших місць з привидами по всій Європі, у французькому середньовічному замку Бріссак у містечку Бріссак-Кенсе, як кажуть, живе один-єдиний примарний житель. Шарлотта де Брезе, незаконнонароджена дочка короля Карла VII, зустріла трагічний кінець однієї фатальної ночі, коли її чоловік Жак виявив її в обіймах коханця. У пориві люті він убив їх обох, залишивши їхні душі прикутими до замку.

Сьогодні привид Шарлотти часто можна побачити в баштовій кімнаті каплиці — її улюбленому місці, — де відвідувачі розповідають, що чують слабкий шепіт, відчувають холодні протяги, а іноді навіть бачать її примарну постать, що ковзає коридорами.

Раніше, 26 вересня, Фокус писав про блогера, який побував у замку, що належить загиблому на "Титаніку" власнику.